अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दारुलमन इलाके में स्थित ग्रामीण पुनर्वास और विकास मंत्रालय के सामने रविवार (15 जुलाई) को आत्मघती हमला किया गया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस हमले में करीब 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं बहुत से लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने मंत्रालय के गेट के सामने शाम करीब 4.30 बजे विस्फोट कर दिया।

टोलो न्यूज़ के मुताबिक मंत्रालय के प्रवक्ता फरीदून अजांद ने बताया कि यह हमला उस वक्त हुआ जब मंत्रालय का स्टाफ काम खत्म करने के बाद अपने-अपने घर जा रहा था। वहीं घटना के चश्मदीद गवाहों का कहना है कि सुसाइड बॉम्बर ने मुख्य रूप से उस वाहन को निशाना बनाया था, जिसमें कुछ विदेशी बैठे हुए थे और मंत्रालय से बाहर निकल रहे थे। उस इलाके में रहने वाले लोगों ने हमले के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए जानकारी दी कि विस्फोट काफी बड़ा था। आपको बता दें कि एक महीने के अंदर मंत्रालय के ऊपर हुआ इस तरह का यह दूसरा हमला है। 11 जून को हुए आत्मघाती हमले में करीब 17 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 40 लोग घायल हुए थे।

A suicide bomber targeted the gate of the Ministry of Rural Rehabilitation and Development in Afghanistan's Darulaman. At least 10 people have been killed and wounded,reports TOLO news quoting Kabul police.

