भारत का मिशन कावेरी शुरू, 500 भारतीय पहुंचे सूडान पोर्ट, फ्रांस ने भी किया 5 भारतीयों का रेस्क्यू

सूडान में इस समय स्थिति विस्फोटक बनी हुई। लगातार हो रही हिंसा के बीच वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बीच पांच भारतीय नागरिकों का सूडान से सफल रेस्क्यू हुआ है। फ्रांस की ही एयरफोर्स के एक विमान ने उन नागरिकों का रेस्क्यू किया है। अभी के लिए […]

सूडान में बिगड़ते हालात के बीच भारतीयों का रेस्क्यू (फाइल- इंडियन एक्सप्रेस)

सूडान में इस समय स्थिति विस्फोटक बनी हुई। लगातार हो रही हिंसा के बीच वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बीच पांच भारतीय नागरिकों का सूडान से सफल रेस्क्यू हुआ है। फ्रांस की ही एयरफोर्स के एक विमान ने उन नागरिकों का रेस्क्यू किया है। अभी के लिए उन सभी नागरिकों को फ्रांस के मिलिट्री बेस पर ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि 28 और देशों के नागरिकों को भी मिलिट्री बेस लाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सूडान में इस समय हालात बिगड़ते जा रहे हैं और देश गृहयुद्ध की तरफ बढ़ चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि इस हिंसा में अभी तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां ये समझना जरूरी है कि लंबे समय से इस अफ्रीकी देश में सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही फोर्स देश की सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं और उसी वजह से ये जंग छिड़ी है। अभी के लिए स्थिति को देखते हुए भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है। उनकी तरफ से सूडान के अधिकारियों साथ संपर्क साधा जा रहा है और दूसरे देशों से भी बात की गई है। विदेश मंत्रालय ने भी ये भी जानकारी दी है कि दो C-130J विमान और नौसैनिक जहाज INS सुमेधा को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, उनसे कभी भी मदद ली जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि सूडान में 4000 के करीब भारतीय नागरिक रह रहे हैं, ऐसे में कितनों का रेस्क्यू किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। ये समझना जरूरी है कि सूडान में भी खार्तूम में स्थिति ज्यादा विस्फोटक है, वहां पर ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है, इसके ऊपर क्योंकि अभी वहां पर विदेशी विमानों की उड़ान पर रोक लगी हुई है, चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई हैं। वैसे मिशन कावेरी के तहत 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच चुके हैं। कई शिप भी रवाना कर दिए गए हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में कई भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू सूडान से कर लिया जाएगा। इस बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि https://www.jansatta.com/blank.html

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram