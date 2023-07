जिंदगीभर मिलेंगे फ्री बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, पूरी करनी होगी ये शर्त, जानिए क्या है ये स्पेशल ऑफर

अमेरिका के इस रेस्टोरेंट में मिलेंगे फ्री बर्गर और कोल्ड ड्रिंक।

फ्री बर्गर और कोल्ड ड्रिंक (Source- Indian Express)

अगर आप सैंडविच खाना पसंद करते हैं और आप इसे जिंदगीभर फ्री में खाना चाहते हैं तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी SubWay ने एक शानदार ऑफर पेश किया है। अमेरिका की सबसे बड़ी सैंडविच चेन एक शर्त पूरी करने पर जीवन भर मुफ्त सैंडविच और ड्रिंक देने का वादा कर रही है। आइये जानते हैं इस जबरदस्त ऑफर के बारे में। कंपनी अपने बड़े ऑफर के तहत पूरी जिंदगी आपको फ्री में बर्गर और कोल्ड ड्रिंक दी जाएगी। सबवे ने एक शर्त रखी है, जिसके पूरी होने पर आपको जीवन भर मुफ्त में सैंडविच और ड्रिंक दी जाएगी। क्या है ऑफर? इस ऑफर के तहत पहले कंपनी द्वारा नेम चेंज कॉन्टेस्ट के लिए किसी को चुना जाएगा। इसके बाद कानूनी तौर पर प्रतियोगी को अपना पहला नाम “सबवे ” में बदलना होगा। ऐसा करने का इरादा रखने वाले लोगों को SubwayNameChange।com पर जाकर 1 अगस्त को सुबह 9 बजे से 4 अगस्त को रात 11:59 बजे के बीच साइन अप करना होगा। आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। मिलेगा 41 लाख का गिफ्ट कार्ड दिलचस्प बात यह है कि कंपनी नाम बदलने के लिए विजेता को 750 डॉलर की कानूनी फीस का भुगतान करेगी। विजेता को 50,000 डॉलर (41 लाख रुपये) मूल्य के सबवे गिफ्ट कार्ड दिए जाएंगे जिनका उपयोग वह जिंदगी भर के लिए सबवे से बर्गर और कोल्डड्रिंह खरीदने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, यह प्रतियोगिता केवल अमेरिका के कानूनी निवासियों के लिए है। Also Read अमेरिकी कोर्ट में मर्डर केस की सुनवाई के दौरान जज फोन पर खंगाल रही थीं सोशल मीडिया, बैठ गई जांच चार महीने में देना होगा प्रमाण अपना नाम ‘सबवे’ में बदलने वाले व्यक्ति को नेम चेंज का प्रमाण दिखाने के लिए चार महीने का समय दिया जाएगा। ऑफीशियल एंट्री फॉर्म में आवेदकों को पूरा नाम, ईमेल एड्रेस और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। फॉर्म में उन्हें इस बात पर सहमत होना होगा कि अगर उसे चुना जाता है तो वह अपना पहला नाम ‘सबवे’ रखने के लिए प्रतिबद्ध होगा। इसके बाद फॉर्म सबमिट करना होगा। वेबसाइट पर लिखे आधिकारिक नियमों के अनुसार प्राप्त सभी योग्य एंट्रीज में से 7 अगस्त, 2023 को या उसके आसपास रैंडम ड्रा की मदद से केवल एक संभावित विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता को प्रवेश फॉर्म में उनके द्वारा दी गई जानकारी का इस्तेमाल कर उन्हें सूचित किया जाएगा।

