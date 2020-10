तुर्की, ग्रीक आइलैंड में आफत! आया 7 तीव्रता का भूकंप, झटकों के बाद सुनामी से और भयावह हुआ मंजर, 19 मरे, 700 से अधिक जख्मी

एजियन सागर में शुक्रवार को जोरदार भूकंप आने से तुर्की और ग्रीस में भारी नुकसान हुआ है। भूकंप के चलते कई इमारतों ध्वस्त हो गई जिससे करीब 19 लोगों की मौत हो गई है और 700 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। झटकों के बाद समुद्र का स्तर बढ़ गया और ऊंची लहरों की वजह से तुर्की के शहर इजमिर में पानी भर गया। कुछ लोगों ने इसका वीडियो शेयर किया है।

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 आंकी गई। भूकंप की वजह से इजमिर शहर में इमारतें और अन्य भवन जमींदोज हो गए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि सैमॉस पर ग्रीक शहर कार्लोवासी से 14 किलोमीटर दूर 7 तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं, तुर्की की सरकारी डिजास्टर एजेंसी ने भूकंप की तीव्रता 6.6 बताई और ग्रीस की सिस्मोलॉजिकल एजेंसी ने इसे 6.7 बताया है।

तुर्की के आंतरिक मंत्री सुलेमान सोइलू ने ट्विटर पर कहा, “अभी तक इजमिर प्रांत में छह इमारतों के ढह जाने की सूचना मिली है।” पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम ने कहा कि कई नागरिक मलबे में फंसे हुए हैं। कुरुम ने पांच इमारतों के ढह जाने की जानकारी दी। वहीं तुर्की के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि केवल बाराकली जिले में कम से कम 10 इमारतें गिर गईं।

Another tsunami footage from the earthquake in Izmir province of Turkey.

This one is really dangerous pic.twitter.com/62zfddWSi8

