मध्य पूर्व में तीन महीने से ज्यादा समय से जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान ने बुधवार (17 जून) को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के एवियन-ले-बैंस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के दौरान इस डील को औपचारिक रूप से साइन किया।

व्हाइट हाउस ने कहा कि यह अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता अब प्रभावी हो चुका है। इसके तहत होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने का फैसला किया गया है।

दुनिया के लगभग एक-चौथाई तेल व्यापार के लिए अहम इस समुद्री मार्ग पर युद्ध से पहले जैसी आवाजाही बहाल होना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे फरवरी में अमेरिका-इज़रायल के हमलों के बाद पैदा हुए आर्थिक तनाव में कमी आएगी।

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इस बीच, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि तेहरान ‘तुरंत’ होर्मुज जलमार्ग को खोल देगा जबकि वॉशिंगटन ‘फौरन’ नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा। उन्होंने कहा, ”यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पहले कदम के तौर पर ईरान तुरंत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोल देगा और संयुक्त राज्य अमेरिका तत्काल नौसैनिक नाकेबंदी खत्म कर देगा।”

डील में क्या-क्या तय हुआ?

अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी

14 सूत्रीय समझौते को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) भी कहा जा रहा है। इसके एक अहम प्रावधान के तहत अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और अन्य सभी तरह के ब्लॉकेड को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

समझौते और ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह नाकेबंदी पूरी तरह 30 दिनों के भीतर खत्म कर दी जाएगी। इस दौरान वॉशिंगटन चरणबद्ध तरीके से जहाजों को ईरानी बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा।

हालांकि, ईरानी बंदरगाहों पर आने-जाने वाले जहाजों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि तेहरान, होर्मुज जलमार्ग में समुद्री यातायात को कितनी तेजी से सामान्य स्थिति में बहाल करता है। यानी होर्मुज में जितनी ज्यादा आवाजाही बहाल होगी, अमेरिका भी उसी अनुपात में बंदरगाहों पर प्रतिबंधों में ढील देगा।

इसके अलावा, समझौते में यह भी तय किया गया है कि व्यापक और अंतिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के 30 दिनों के भीतर अमेरिका, ईरान के आसपास तैनात अपनी सैन्य ताकत और सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

समझौते के दस्तावेज़ में कहा गया है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर होते ही ईरान अपनी पूरी कोशिश करेगा कि कमर्शियल जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित तरीके से गुजर सकें। इस मार्ग से गुजरने के लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

दस्तावेज़ के मुताबिक, तकनीकी और सैन्य बाधाओं को हटाने तथा समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों (डी-माइनिंग) को साफ करने के बाद होर्मुज में जहाजों की आवाजाही ‘तुरंत’ शुरू कर दी जाएगी।

इसके अलावा, समझौते में यह भी कहा गया है कि लंबी अवधि में ईरान, ओमान और खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मिलकर एक व्यापक व्यवस्था तैयार करेग। ऐसा होने से होर्मुज जलमार्ग से जुड़े परिचालन और सुरक्षा संबंधी मुद्दों का मिलकर प्रबंधन किया जा सके।

कुल मिलाकर स्पष्ट तौर पर कहें तो अमेरिका-ईरान के बीच हुए इस समझौते का मकसद सिर्फ जलमार्ग को दोबारा खोलना नहीं है बल्कि भविष्य में होर्मुज में सुरक्षित और निर्बाध समुद्री यातायात सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग का स्थायी ढांचा तैयार करना भी है।

ईरान जंग का हिसाब-किताब: ट्रंप ने क्या खोया, क्या पाया

अमेरिका और इज़रायल ने ईरान के खिलाफ करीब तीन महीने पहले सैन्य अभियान शुरू किया था। अब दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ अहम सैन्य उपलब्धियों का दावा कर सकते हैं। हालांकि, इस संघर्ष के दौरान उन्होंने जिन बड़े लक्ष्यों की बात की थी, उनमें से कई अब भी पूरे नहीं हो सके हैं।