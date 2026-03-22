ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक किए जाने के खिलाफ 22 देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया है। इन देशों में संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, कोरिया गणराज्य, न्यूज़ीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेकिया, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
बयान में इन देशों ने ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल पोतों और पश्चिम एशिया में तेल और गैस प्रतिष्ठानों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों की निंदा की है। इन देशों ने बढ़ते संघर्ष को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए ईरान से कहा है कि वो बारूदी सुरंगें बिछाने, ड्रोन और मिसाइल हमलों और कमर्शियल जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने के प्रयासों को तुरंत खत्म करे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का पालन करे।
ब्रिटेन ने अरब सागर में भेजी पनडुब्बी
डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन की परमाणु ताकत से चलने वाली अपनी पनडुब्बी HMS ANSON अरब सागर में पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो यह ईरान पर हमला करने में सक्षम है। ब्रिटेन की इस पनडुब्बी में बार-बार ईंधन भरन की जरूरत नहीं होती। इसमें टॉमहॉक मिसाइलें और टॉरपीडो हैं। यह समुद्र में छिपकर दूर तक हमला कर सकती है।
सीजफायर होने पर हॉर्मुज से माइंस हटाने पर विचार कर सकता है जापान
जापान के विदेशमंत्री Toshimitsu Motegi ने रविवार को कहा कि अगर पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध रुकता है तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से माइंस हटाने के लिए अपनी मिलिट्री तैनात करने पर विचार कर सकता है।
उन्होंने कहा कि फिलहाल जापान की फिलहाल होर्मुज में फंसे अपने जहाजों को निकालने के लिए तुरंत व्यवस्था करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थितियां बनाना “बेहद जरूरी” है, जो सभी जहाजों को उस संकरे रास्ते से निकलने में मदद करें। आपको बता दें कि जापान अपनी जरूरतों के लिए आयात किए जाने वाले ईंधन में से 90% होर्मुज के रास्ते मंगाता है।
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अमेरिका ने ईरान को 48 घंटों के अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि ऐसा न होने पर वो ईरान के पावर प्लांट उड़ा देंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।