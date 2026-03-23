पश्चिम एशिया में जंग का आज 24वां दिन है। ईरान ने एक बार फिर ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़’ को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी है। रविवार को ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी 48 घंटे के भीतर ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने की धमकी पर अमल करते हैं तो वह Strait of Hormuz को ‘पूरी तरह बंद’ कर देगा।

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ने कहा कि जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं वहां की एनर्जी साइट्स को ‘वैध’ निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ‘पूरी तरह बंद’ करने की धमकी दी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी जारी की है। ईरान ने कहा है, ”हिम्मत न करें…(DARE NOT…)”

गौर करने वाली बात है कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी, ”अगर ईरान 48 घंटे के भीतर (बिना किसी धमकी के) Strait of Hormuz को पूरी तरह नहीं खोलता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके विभिन्न पावर प्लान्ट्स पर हमला करेगा और उन्हें नष्ट कर देगा। शुरुआत सबसे बड़े पवर प्लांट से होगी।”

इसके जवाब में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाक़र क़ालिबफ़ ने कहा कि यदि तेहरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो पूरे क्षेत्र की प्रमुख सुविधाएं नष्ट हो सकती हैं और उन्हें दोबारा ठीक नहीं किया जा सकेगा।

‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पूरी तरह बंद रहेगा’

ईरानी सैन्य अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े ऊर्जा, तकनीक और जल बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकते हैं। ईरान की रेवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि Strait of Hormuz बंद ही रहेगा। गार्ड्स की तरफ से आए एक बयान में कहा गया, ”स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पूरी तरह बंद रहेगा और तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक हमारे नष्ट किए गए पावर प्लांट्स का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता।”

आपको बता दें कि Strait of Hormuz दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने 28 फरवरी को इस मार्ग को बंद कर दिया था। इस संकरे जलमार्ग में व्यवधान के कारण पहले ही तेल टैंकरों की आवाजाही कम हो गई है। दुनियाभर में ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं और वैश्विक बाजार प्रभावित हुए हैं।

ईरान में मिसाइल हमले जारी

जमीनी स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। नए मिसाइल हमलों के बाद इजरायल के कुछ हिस्सों में एयर रेड सायरन बजने लगे।

ईरान की फार्स समाचार एजेंसी ने तेहरान के पांच इलाकों में भयानक विस्फोटों की आवाज सुनाई देने की जानकारी दी। एजेंसी के अनुसार, लगातार बमबारी की आशंकाओं के बीच ईरान के लोग अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के विरोध में देशभर के अलग-अलग शहरों में इकट्ठे हुए। रविवार की देर रात दक्षिणपूर्वी शहर करमान में बड़ी संख्या पर लोग जमा हुए और ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई के फोटो के साथ झंडे लहराए गए।

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ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मूज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कुछ जहाजों पर भारी शुल्क लगाने का फैसला किया है। अब इन जहाजों को यहां से गुजरने के लिए करीब 20 लाख डॉलर यानी लगभग 18.8 करोड़ रुपये देने होंगे। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब ईरान का अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव और टकराव बढ़ा हुआ है। पढ़ें पूरी खबर…

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28 फरवरी से शुरू हुई यूएस-इजरायल-ईरान की इस जंग में हर दिन हवाई हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जमीनी हमले या युद्ध की बात नहीं हुई है। ईरान पर जमीनी हमला (ground invasion) करना किसी भी सैन्य शक्ति के लिए बेहद मुश्किल और जोखिम भरा ऑपरेशन माना जाता है। इसकी वजह सिर्फ सेना नहीं है बल्कि ईरान का भूगोल, सीमाएं, इतिहास और पिछले युद्ध का अनुभव है। पढ़ें पूरी खबर…