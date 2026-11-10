गाजियाबाद की एक लड़की, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, शादी के बाद अमेरिका पहुंची और वहां अपनी मेहनत के दम पर राजनीति में अलग पहचान बनाई। अमेरिका के इलिनॉय की 84वीं डिस्ट्रिक्ट से स्टेट रिप्रेजेंटेटिव चुनी गईं सबा हैदर ने जनसत्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने सफर के कई अनसुने पहलुओं पर बात की।

चुनाव प्रचार के दौरान एक महिला ने उनसे यहां तक कह दिया था कि वो योग्य और अनुभवी हैं, लेकिन एक ब्राउन मुस्लिम वुमन होने के चलते चुनाव नहीं जीत सकतीं। सबा ने इस अनुभव के साथ अपनी पहली चुनावी हार, दूसरी बार मिली बड़ी जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति, डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों और भारत की लड़कियों के लिए अपने संदेश पर भी खुलकर बात की।

गाजियाबाद से अमेरिका तक का सफर, योग सिखाते-सिखाते राजनीति में आईं

सबा का शुरुआती जीवन गाजियाबाद में बीता, उन्होंने नेहरू नगर के होली चाइल्ड स्कूल से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन गाजियाबाद से किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की।

साल 2007 की शुरुआत में शादी के बाद वो अमेरिका पहुंचीं। नए देश में अपनी पहचान बनाना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने शुरुआत से ही खुद को किसी एक समुदाय तक सीमित रखने के बजाय पूरे समाज से जुड़ने की कोशिश की।

सबा कहती हैं, “जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं और अपनी जड़ें बिल्कुल उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं, तो वहां अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। अपने आपको एक नई जगह पर फिर से स्थापित करना आसान नहीं होता।”

उन्होंने अपने बच्चों के स्कूल में वॉलंटियर के तौर पर काम शुरू किया। गैर-लाभकारी संस्थाओं से जुड़ीं और योग सिखाने लगीं। वो योग शिक्षकों को ट्रेनिंग भी देती थीं। धीरे-धीरे उनका लोगों से संपर्क बढ़ा और वो अपने इलाके की कम्युनिटी का हिस्सा बन गईं।

इसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में वॉलंटियर के तौर पर काम किया। घर-घर जाकर लोगों से बात की और स्थानीय राजनीति को करीब से समझा। हालांकि, उस वक्त चुनाव लड़ना उनके एजेंडे में नहीं था। उनकी मां बच्चों का छोटा स्कूल चलाती हैं और पिता रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हैं। परिवार में राजनीति से किसी का सीधा जुड़ाव नहीं था। सबा का मकसद सिर्फ अमेरिका में एक जिम्मेदार नागरिक बनना और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना था।

पहली बार हारीं, दूसरी बार 40 हजार से ज्यादा वोट मिले

सबा ने पहली बार ड्यूपेज काउंटी बोर्ड का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें करीब 1,000 वोटों से हार मिली। वो बताती हैं कि चुनाव हारना उनके लिए बेहद मुश्किल अनुभव था।

सबा कहती हैं, “चुनाव हारना बहुत मुश्किल होता है। पूरी दुनिया को पता होता है कि आपने चुनाव लड़ा था और हार गईं। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ाव था।”

लेकिन उन्होंने हार के बाद दोबारा कोशिश की, दो साल बाद उसी चुनाव में फिर उतरीं। इस बार उनके सामने करीब 20 साल से अलग-अलग पदों पर चुनी जाती रही एक अनुभवी प्रतिद्वंद्वी थीं। उनकी प्रतिद्वंद्वी को करीब 31 हजार वोट मिले, जबकि सबा को 40 हजार 330 वोट हासिल हुए।

इस जीत के पीछे वो अपने परिवार और टीम की मेहनत को भी अहम मानती हैं। अमेरिका की कड़ाके की ठंड में घर-घर जाकर प्रचार करना आसान नहीं था। जनवरी और मार्च में तापमान शून्य से नीचे चला जाता था। कई बार हाथ इतने ठंडे हो जाते थे कि फोन चलाना भी मुश्किल होता था।

वो बताती हैं, “आप कल्पना नहीं कर सकते कि यहां मार्च और जनवरी में कितनी ठंड होती है। तापमान शून्य से नीचे चला जाता है और हम पूरे-पूरे दिन घर-घर जाकर प्रचार करते हैं। कई बार हाथ इतने ठंडे होते हैं कि फोन पर टैप करने के बावजूद वो चलना बंद कर देता है।”

सबा इस जीत को सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा नहीं मानतीं। उनके माता-पिता, पति, बच्चे, दोस्त और चुनाव प्रचार में जुटे वॉलंटियर्स भी इस सफर का हिस्सा रहे. वो कहती हैं, “ये सिर्फ मेरा त्याग नहीं है, मेरी फैमिली का भी है, मेरी टीम का भी है।”

‘ब्राउन मुस्लिम वुमन हूं, इसलिए चुनाव नहीं जीत सकती’

अमेरिका में भारतीय, मुस्लिम और महिला होने के नाते क्या उन्हें कभी अपनी पहचान की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा? इस सवाल पर सबा ने चुनाव प्रचार का एक अनुभव साझा किया।

वो घर-घर जाकर वोट मांग रही थीं। इसी दौरान एक महिला से उनकी बातचीत हुई। सबा ने उन्हें अपने बारे में बताया, लेकिन महिला ने कहा कि वो उनके बारे में पहले ही जानकारी जुटा चुकी हैं। वो जानती हैं कि सबा योग्य हैं और अनुभवी भी, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि एक ब्राउन मुस्लिम वुमन किसी श्वेत रिपब्लिकन पुरुष के खिलाफ चुनाव जीत सकती है। इसलिए वो उनके प्रतिद्वंद्वी को वोट देंगी।

सबा बताती हैं कि महिला ने उनसे कहा, “मैं जानती हूं कि तुम योग्य हो, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास अनुभव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम एक ब्राउन मुस्लिम वुमन होकर किसी श्वेत रिपब्लिकन पुरुष के खिलाफ चुनाव जीत सकती हो। इसलिए मैं तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी को वोट दूंगी।”

सबा ने इस बात पर बहस करने के बजाय महिला को धन्यवाद कहा और विनम्रता से अपना पक्ष रखा। उन्हें आज भी नहीं पता कि उस महिला ने आखिरकार उन्हें वोट दिया या नहीं। लेकिन चुनाव के नतीजों ने उन्हें बड़ा जवाब दिया। उनके मुताबिक, प्राइमरी चुनाव में 63 फीसदी लोगों ने उन्हें वोट दिया और आम चुनाव में 70 फीसदी से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला।

इस अनुभव से उन्होंने एक अहम बात सीखी। सबा कहती हैं, “अक्सर हम उन लोगों पर ध्यान देते हैं, जो हमें हमारी अलग पहचान की याद दिलाते हैं। अगर दस में से एक व्यक्ति आपको किसी खांचे में रखता है, तो उसकी बात ज्यादा याद रहती है। लेकिन मैंने उन नौ लोगों पर ध्यान दिया, जिन्होंने अपनी बाहें खोलकर मुझे इस नए देश और नई कम्युनिटी में अपनाया। जिन्होंने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया, चीजें सिखाईं और मेरा साथ दिया।”

करीब दो दशक अमेरिका में बिताने के बाद भी उनका गाजियाबाद और भारत से जुड़ाव बना हुआ है। दिवाली पर उन्हें अपने घरवालों की सबसे ज्यादा याद आती है। वो कहती हैं, “मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा याद कर रही हूं और उम्मीद करती हूं कि जल्द भारत आकर आप सब लोगों के साथ ये खुशी फिर से मना पाऊंगी।”

पीएम मोदी की राजनीति पर क्या सोचती हैं सबा हैदर?

भारत की राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर सवाल पूछे जाने पर सबा ने सीधे टिप्पणी करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और इतने बड़े पद पर पहुंचे व्यक्ति पर टिप्पणी करने से पहले वो सावधानी बरतना चाहेंगी। हालांकि, इसके बाद उन्होंने भारत और अमेरिका, दोनों देशों के नेताओं के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया।

सबा का मानना है कि सोशल मीडिया के दौर में जनता पहले से ज्यादा जागरूक हो रही है। लोगों को अलग-अलग स्रोतों से खबरें और जानकारियां मिल रही हैं और वो खुद अपने राजनीतिक फैसले ले रहे हैं। उनके मुताबिक, जनता अब बांटने वाली राजनीति को पसंद नहीं कर रही।

उन्होंने अमेरिका के मिडटर्म इलेक्शन का उदाहरण देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की डिविजिव पॉलिटिक्स को लोगों ने कई जगह खारिज किया है। टेक्सास में करीब 30 साल बाद सीनेट की सीट का समीकरण बदलने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोग अब आपस में जुड़ रहे हैं और एकता की राजनीति को मुख्यधारा में ला रहे हैं।

उन्होंने अमेरिका में आईसीई एजेंट्स की कार्रवाई पर भी चिंता जताई। सबा के मुताबिक, जब नकाब पहने एजेंट्स अमेरिकी सड़कों पर अमेरिकी नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, तो वहां के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं।

सबा ने कहा, “मेरी भारत और अमेरिका, दोनों देशों के नेताओं से यही गुजारिश है कि हम बांटने वाली राजनीति से आगे बढ़कर एकता की राजनीति की तरफ आएं, क्योंकि जनता यही चाहती है।”

ट्रंप, स्टीफन मिलर और भारतीयों की मुश्किलें, इमिग्रेशन पर क्या बोलीं?

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इमिग्रेशन नीतियां सख्त हुई हैं। इसी बीच स्टीफन मिलर को चीफ ऑफ स्टाफ बनाए जाने पर सबा से सवाल किया गया। मिलर इमिग्रेशन पर अपने सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं।

सबा कहती हैं, “प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिलर को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है, लेकिन इस वक्त हमारे पास, डेमोक्रेट्स के पास एक बहुत बड़ा मौका है। हमारे पास हाउस का भी नियंत्रण है और सीनेट का भी नियंत्रण है। अगर हम चाहें और लीडरशिप चाहे, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।”

उनके मुताबिक, इस नियुक्ति से ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अपना रास्ता नहीं बदलने वाले और इमिग्रेशन विरोधी माहौल को और बढ़ाना चाहते हैं।

इसका असर अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों पर भी पड़ रहा है। H-1B और L-1 वीजा पर काम करने वाले लोगों के साथ ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोग भी परेशान हैं। कई लोगों के ग्रीन कार्ड सालों से अटके हुए हैं।

सबा कहती हैं कि वो फेडरल स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इन मुद्दों पर काम करने की कोशिश करेंगी, ताकि H-1B, L-1 और ग्रीन कार्ड से जुड़ी मुश्किलों को कम किया जा सके और लोगों की जिंदगी आसान हो।

‘औरत हैं तो दस गुना मेहनत करनी होगी’, लड़कियों के लिए सबा की सलाह

इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में सबा से उन लड़कियों के लिए सलाह मांगी गई, जो छोटे शहरों से आती हैं और जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर तीन बातें कहीं:

पहली सलाह है कि लोगों की आलोचना और नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें। सबा कहती हैं, “लोग आपको जज करेंगे, नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। आप अपने ब्लाइंडर्स लगा लीजिए. जो लोग आपकी आलोचना करेंगे, उनको अपने दिमाग से हटा दीजिए। उनके बारे में न सोचिए, न सुनिए। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए।”

दूसरी सलाह महिलाओं के संघर्ष से जुड़ी है, उनका मानना है कि महिलाओं को कई बार पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो कहती हैं, “आपको दस गुना मेहनत करनी है, क्योंकि आप औरत हैं। इस सच्चाई से वाकिफ हो जाइए और समझ लीजिए कि आपको दस गुना मेहनत करनी पड़ेगी. इसके लिए अपनी कमर कस लीजिए।”

सबा की तीसरी सलाह छोटे शहरों से आने वाले युवाओं के लिए है। उनका कहना है कि कई बार छोटे शहरों में रहने वाले लोग बड़े सपने देखने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास बड़ी कामयाबी के उदाहरण नहीं देखे होते।

वो कहती हैं, “छोटे शहरों के लोगों के सपने छोटे होते हैं, क्योंकि हमने बड़ा देखा ही नहीं होता। हमारे अंदर बड़े सपनों की हिम्मत नहीं होती। मेरे अंदर तो नहीं थी, जब मैं अमेरिका आई तो मैंने सपना नहीं देखा था कि मैं राजनीति में आऊंगी, लेकिन आज मैं आपके सामने असेंबली मेंबर बैठी हूं।”

सबा की सलाह है कि बड़े सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने के लिए सही लोगों से सीखना भी जरूरी है। अपने क्षेत्र के अनुभवी लोगों को मेंटर बनाइए, उनसे ईमेल के जरिए संपर्क कीजिए और सलाह मांगिए।

वो कहती हैं, “जब आप किसी से मेंटरशिप के लिए संपर्क करेंगे, तो 10 में से 9 बार लोग हां बोलेंगे।”

गाजियाबाद से अमेरिका पहुंची एक लड़की, जिसने कभी राजनीति में आने का सपना तक नहीं देखा था, आज वहां अपनी अलग पहचान बना चुकी है। सबा हैदर की कहानी बताती है कि आपकी शुरुआत कहां से हुई, ये आपकी मंजिल तय नहीं करती. बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करने का हौसला हो, तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं।