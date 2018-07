स्ट्रिप क्लब से गिरफ्तार हुईं ट्रंप पर आरोप लगाने वाली पोर्नस्टार

एडल्ट फिल्म अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल को ओहियो में एक स्ट्रिप क्लब में कथित रूप से एक ग्राहक को छूने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह बात उनके वकील ने गुरूवार को बताई। बता दें कि डेनियल 2006 में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कथित तौर पर संबंध रखने की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा में आयी थी। डेनियल का कहना था कि उसे 130,000 डॉलर 2016 में अपने कथित यौन संबंध के बारे में चुप्प रहने के लिए मिला था। हालांकि, ट्रम्प ने इस संबंध से इंकार किया था।

डेनियल के वकील माइकल एवेनट्टी ने ट्वीट किया कि कोलंबस में एक स्ट्रिप क्लब में उनके क्लाइंट को को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें उस एक्ट को परफार्म करने लिए हिरासत में लिया गया, जिसे वे देश के सैंकड़ों स्ट्रीप कल्ब में कर चुकी हैं। यह एक साजिश था और राजनीति से प्रेरित था। हम इस गलत आरोप के खिलाफ लड़ंगे। उन्हें मंच पर एक ग्राहक को कथित तौर पर एक गैर-यौन संबंध तरीके छूने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये क्या मजाक है? वे इसके लिए संचालन को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन संसाधनों का सहारा ले रहे हैं? इसकी उच्च प्राथमिकताएं होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही जमानत पर रिहा करवा लिया जाएगा। हम सभी आरोपों सामना करेंगे।

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) July 12, 2018