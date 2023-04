मानहानि केस हारीं स्टॉर्मी डेनियल्स, डोनाल्ड ट्रंप को देंगी एक लाख 21 हजार डॉलर का कानूनी खर्चा

गौरतलब है कि कोर्ट ने जहां इस मामले से डोनाल्ड ट्रंप को राहत मिली है वहीं इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों का आरोपों के तहत मुश्किल का सामना करना पड़ा है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के खिलाफ कानूनी जीत हासिल कर ली है। स्टॉर्मी डेनियल्स को कैलिफोर्निया में 9वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स द्वारा ट्रम्प के वकीलों को एक लाख 21 हजार डॉलर से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। वह डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मानहानि का मुकदमा हार गई थीं। इसके अलावा वह वकीलों को कोर्ट के आदेश पर पहले ही 500,000 डॉलर से अधिक का भुगतान कर चुकी है। गौरतलब है कि कोर्ट ने जहां इस मामले से डोनाल्ड ट्रंप को राहत मिली है वहीं इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों का आरोपों के तहत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। ऐसा पहली बार है जब किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ा है। स्टॉर्मी डेनियल्स ने 2018 में ट्रम्प ट्रम्प पर मुकदमा दायर किया था। उन्होने आरोप लगाया था कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें ट्रम्प के साथ उनके कथित संबंध के बारे में चुप रहने के लिए पार्किंग में धमकी दी थी। क्यों गिरफ्तार हुए डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप को मैनहट्टन की कोर्ट में पेश किया गया था। उन पर 34 आरोप लगाए गए हैं। उन्हें पेशी से पहले मैनहैटन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं ट्रंप ने लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा, “हंटर-बाइडेन लैपटॉप (Hunter-Biden laptop) ने बाइडेन परिवार को अपराधियों के रूप में उजागर किया। चुनावी रणनीतिकारों के अनुसार चुनाव परिणाम में 17 अंकों का अंतर आया होगा। हमें उससे बहुत कम की आवश्यकता है। यह हमारे पक्ष में होता क्योंकि हमारा देश नरक में जा रहा है।” पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने देश की रक्षा की, यही मेरा अपराध है। उन्होंने कहा, “हमें अपने देश को बचाना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका में ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने जो एकमात्र अपराध किया है, वह निडर होकर अपने देश की उन लोगों से रक्षा करना है जो इसे नष्ट करना चाहते हैं। https://www.jansatta.com/blank.html

