न्यूयॉर्क के लागुआर्डिया एयरपोर्ट पर एयर कनाडा एक्सप्रेस की एक फ्लाइट की एक वाहन से टक्कर हो जाने के बाद कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद बचाव कार्य जारी है। फ्लाइट के संचालन को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है और आने वाले विमानों के रूट को डायवर्ट कर दिया गया है। इसी बीच, टक्कर से कुछ सेकंड पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने ट्रक चालक को चेतावनी दी थी, “स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप।” सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक ऑडियो क्लिप में एक अधिकारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि “ट्रक 1 और कंपनी लागुआर्डिया टॉवर डेल्टा एयरपोर्ट पर क्रॉसिंग नंबर 4 से गुजरने का आग्रह कर रहे हैं।” अधिकारी ने कहा, “ट्रक नंबर 1 और उसके साथी ट्रक नंबर 4 को पार कर रहे हैं।” इसके बाद ट्रैफिक कंट्रोलर पूछता है, “फ्रंटियर 4195, प्लीज यहीं रुकें।” कंट्रोलर को घबराहट से चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, “रुको, रुको, रुको, रुको, ट्रक 1, रुको, रुको, रुको, रुको, ट्रक 1, रुको।”

ऑडियो क्लिप में एयर कनाडा के विमान के पायलट से कंट्रोलर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “डेल्टा 2603, चक्कर लगाएं, रनवे हेडिंग 2000।” जेट 646। जेट 646, मुझे दिख रहा है कि आप एक वाहन से टकरा गए हैं। अपनी जगह पर बने रहें, मुझे पता है कि आप हिल नहीं सकते। वाहन अब आपकी ओर प्रतिक्रिया दे रहा है।” हालांकि, जनसत्ता इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

बचाव अभियान जारी

अधिकारियों ने पुष्टि की कि एयर कनाडा एक्सप्रेस की तरफ से संचालित किया जा रहा सीआरजे-900 जेट विमान को भारी नुकसान पहुंचा है, खासकर आगे के हिस्से में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विमान का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा था और बचाव दल विमान के चारों ओर मौजूद थे। हादसे के बाद एफएए ने आपातकालीन स्थिति के कारण उड़ान रोक दी और चेतावनी दी कि यह रोक कई घंटों तक जारी रह सकती है। लागुआर्डिया की ओर जा रही उड़ानों को या तो दूसरे रास्ते पर डायवर्ट कर दिया गया है या फिर अगले निर्देश तक चक्कर लगाने का आदेश दिया है।

न्यूयॉर्क के ला गार्डिया हवाई अड्डे पर एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान जमीन पर एक ट्रक से टकरा गया। एयर कनाडा, एफएए और न्यूयॉर्क अग्निशमन विभाग ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एनबीसी ने मुताबिक, घटना में विमान के पायलट और को-पायलट की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि प्लेन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त है। दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। पढ़ें पूरी खबर…