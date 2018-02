Sridevi Funeral: और हो सकती है देरी, दुबई प्रशासन ने रोका शव, सरकारी वकील को सौंपा केस

अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत अपने होटल के बाथटब में दुर्घटनावश डूबने से हुई । दुबई सरकार ने सोमवार को यह कहा। दुबई पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया गया कि दुबई पुलिस ने मामला ‘‘दुबई लोक अभियोजक’’ यानी की दुबई के सरकारी वकील के हवाले कर दिया है, जो इस तरह के मामलों में अपनाई जाने वाली नियमित कानूनी प्रक्रिया अपनाएगा। दुबई सरकार के मीडिया अधिकारी ने ट्विटर पर कहा, ‘‘पोस्टमार्टम विश्लेषण होने के बाद दुबई पुलिस मुख्यालय ने आज बताया कि भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत उनके होटल के कमरे में बाथटब में बेहोश होने के बाद डूबने से हुई।’’ दुबई पुलिस अब इस तरह के मामलों में अपनाई जाने वाली नियमित कानूनी प्रक्रिया के तहत श्रीदेवी के पति बोनी कपूर का बयान भी ले सकती है। बता दें कि 54 वर्षीय श्रीदेवी का शनिवार की रात को दुबई के एक होटल में निधन हो गया था।वह एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने यहां आई थीं।

UAE के अखबार खलीज टाइम्स ने भी दुबई फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हवाल से कहा है कि श्रीदेवी की मौत नशे की हालत में दुर्घटनावश बाथ टब में डूबने से हुई।अखबार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यूएई सरकार की फोरेंसिक रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट के हवाले से यह जानकारी दी। रिपोर्ट में मौत की वजह दुर्घटनावश डूबना बताई गई है। पोस्ट के साथ फोरेंसिक रिपोर्ट की एक कॉपी भी लगाई गई है, जिसपर यूएई स्वास्थ्य मंत्रालय और दुबई के निवारक दवा निदेशक की मुहर लगी है। अखबार ने अपनी खबर में अदाकारा का पूरा नाम ‘‘श्रीदेवी बोनी कपूर अय्यपन’’ उनके पासपोर्ट का नंबर, हादसे की तारीख और मौत की वजह बताई है।

#News: Following the completion of post-mortem analysis, #DubaiPolice today stated that the death of Indian actress #Sridevi occurred due to drowning in her hotel apartment’s bathtub following loss of consciousness. 1/2 pic.twitter.com/xqKQu3WzAd — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) February 26, 2018

#DubaiPolice has transferred the case to #Dubai Public Prosecution, which will carry out regular legal procedures followed in such cases. 2/2 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) February 26, 2018

इस बीच खबर है कि श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत लाने में देवी हो सकती है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दुबई पुलिस को अब मजिस्ट्रेट की इजाजत का इंतजार है। मजिस्ट्रेट से परमिशन मिलने के बाद ही पुलिस श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंप सकती है। दुबई में भारत का काउंसलेट भी बोनी कपूर और उनके परिवार की पूरी मदद कर रहा है।

Further delay in return of mortal remains of #Sridevi expected,Dubai police which earlier gave clearance now awaits clearance from Prosecution magistrate .Police reportedly informed Indian authorities the body can only be handed over after nod from prosecution magistrate: Sources — ANI (@ANI) February 26, 2018

Khaleej Times has exclusively obtained a copy of #Sridevi‘s death certificate that confirms the cause of death as ‘accidental drowning’. EXCLUSIVE details – https://t.co/STLXW5y2VI pic.twitter.com/FA6ypk3m2F — Khaleej Times (@khaleejtimes) February 26, 2018

Khaleej Times has exclusively obtained a copy of #Sridevi‘s death certificate that confirms the cause of death as ‘accidental drowning’. She did not suffer a cardiac arrest. EXCLUSIVE details – https://t.co/STLXW5y2VI pic.twitter.com/NcGm6g4oVU — Khaleej Times (@khaleejtimes) February 26, 2018

