Sridevi: दुबई के अखबार का दावा- होटल के कमरे में बेहोश हुई थीं श्रीदेवी

श्रीदेवी का निधन एक ऐसी सच्चाई है जिसे उनके फैन बड़ी मुश्किल से यकीन कर पा रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा है कि कुछ घंटे पहले तक हंसती-खिलखिलाती श्रीदेवी को अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई। हालांकि दुबई के एक अखबार ने इस पर कुछ जानकारी दी है। दुबई में इंडियन काउंसलेट से मिली खबरों के आधार पर अखबार ने लिखा है कि बीती रात 11 बजे उनकी मौत होटल Emirates Towers के एक कमरे में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी को बाथरूम में बेहोशी का दौरा पड़ा था। इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा है कि उनके डेड बॉडी का इंबलेमिंग किया जा रहा है इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को निजी जेट विमान से मुंबई भेजा जाएगा।

संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत नवदीप सिंह सूरी ने कहा है कि दूतावास के अधिकारी स्थानीय प्रशासन से ताल-मेल कर रहे हैं, इसके अलावा वे लोग श्रीदेवी के परिवार से भी संपर्क में हैं ताकि पार्थिव शरीर को जल्द भारत भेजा जा सके। खलीज टाइम्स के मुताबिक UAE सरकार के नियमों के मुताबिक कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद और दुबई के बर पुलिस स्टेशन के सरकारी वकील से परमिशन लेने के बाद ही उनके शरीर को उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा।

An employee from the Indian consulate in #Dubai is currently with the family of actress, #Sridevi , helping them expedite procedures for repatriation

The Consulate General of India is in constant touch with high authorities of Dubai police to expedite the formalities so that the mortal remains of #Sridevi can depart for #India as soon as possible.

February 25, 2018