श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को 60 मिलियन श्रीलंकाई रुपये (LKR) की रिश्वत दी गई थी। यह आरोप 2017 के एयरबस मामले के मुख्य आरोपी कपिला चंद्रसेना ने गुरुवार को अदालत में लगाया।

चंद्रसेना, जो 2011 से 2015 तक श्रीलंकाई एयरलाइंस के सीईओ थे। उनको पिछले हफ्ते इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और गुरुवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया।

उन्होंने अदालत को बताया कि 2015 में, जब राजपक्षे राष्ट्रपति थे तब उन्हें तीन अलग-अलग मौकों पर 20-20 मिलियन श्रीलंकाई रुपये (LKR) दिए गए। यह रकम उनके दक्षिण श्रीलंका स्थित घरों में दी गई थी।

उन्होंने यह भी बताया कि राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान पूर्व विमानन मंत्री प्रियांकरा जयराथना को भी रिश्वत का हिस्सा मिला था। चंद्रसेना को खुद एयरबस से रिश्वत मिली थी और यह रकम उनकी पत्नी के खाते में जमा की गई थी। दोनों को 2019 में गिरफ्तार किया गया और उनकी जमानत अवधि बढ़ा दी गई।

रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित आयोग (सीआईएबीओसी) ने 2024 में द्वीप राष्ट्र में नए भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के लागू होने के बाद एयरबस मामले को फिर से शुरू किया। वर्तमान राष्ट्रीय जनशक्ति (एनपीपी) सरकार ने 2024 के चुनावों से पहले देश के सर्वोच्च अधिकारियों पर भी मुकदमा चलाकर सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने का वादा किया था।

वड़ोदरा कार हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को मिली जमानत के खिलाफ गुजरात सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2025 के वडोदरा कार दुर्घटना मामले में शामिल 23 वर्षीय लड़के को जमानत दी गई थी। इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी जबकि नौ अन्य घायल हो गए थे। पढ़ें पूरी खबर।