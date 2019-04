Sri Lanka Serial Blasts: श्रीलंका में ईस्टर पर हुए सीरियल धमाकों की जिम्मेदारी कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने ले ली है। मंगलवार (23 अप्रैल, 2019) को आईएस ने अपनी न्यूज एजेंसी अमाक के जरिए इस चीज की पुष्टि की। बता दें कि रविवार (21 अप्रैल, 2019) को वहां के गिरजाघरों और होटलों में हुए इन धमाकों में तकरीबन 321 लोगों की जान चली गई थी।

आईएस के जिम्मेदारी लेने से पहले श्रीलंका के उप-रक्षा मंत्री ने कहा था कि आंतरिक जांच से पता चलता है कि इन हमलों को क्राइस्ट चर्च हमले के प्रतिशोध के रूप में अंजाम दिया गया। उनके मुताबिक, दो इस्लामिक चरमपंथी समूहों ने उन हमलों को अंजाम दिया था। हालांकि, मंत्री ने इस दावे पर कोई सबूत नहीं दिया।

दरअसल, न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदं में गोलीबारी के दौरान 50 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि उस हमले की जिम्मेदारी एक कट्टरपंथी दक्षिणपंथी संगठन ने ली थी। उप रक्षा मंत्री रुवान विजयवर्धने के बयान के मुताबिक, “संसदीय जांच में मालूम चला है कि रविवार को श्रीलंका में हुए आठ धमाके, क्राइस्टचर्च में मुस्लिमों पर हुए हमले का बदला लेने के लिए किए गए।”

‘सिथाया टीवी’ के हवाले से ‘एएनआई’ ने घटना से जुड़ी एक वीडियो क्लिप भी साझा की। बताया गया कि इसी फुटेज में संदिग्ध सुसाइड बम हमलावर रविवार को ईस्टर के मौके पर सेंट सेबेस्टियन चर्च में आते दिखा था। देखें वीडियोः

#WATCH Colombo: CCTV footage of suspected suicide bomber (carrying a backpack) walking into St Sebastian church on Easter Sunday. #SriLankaBombings (Video courtesy- Siyatha TV) pic.twitter.com/YAe089D72h

— ANI (@ANI) April 23, 2019