श्रीलंका ने भारत से मंगवाए 20 लाख अंडे, हो गई है भारी किल्लत

श्रीलंका स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि अंडे उसी देश से मंगवाए जाने चाहिए जहां बीते 6 महीने में बर्ड फ्लू के मामले सामने नहीं आए हों।

श्रीलंका ने भारत से मंगवाए 20 लाख अंडे (source- representational image/ Indian express)

