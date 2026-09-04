श्रीलंका की राजनीति में एक बार फिर राजपक्षे परिवार सुर्खियों में है। पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बड़े बेटे और श्रीलंका पोदुजना पेरामुना (SLPP) के सांसद नमल राजपक्षे को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार या रिश्वत के आरोपों की जांच करने वाले आयोग (CIABOC) ने शुक्रवार को उनसे पांच घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

एयरबस डील से जुड़ा है मामला

नमल राजपक्षे को श्रीलंकाई एयरलाइंस के लिए वाइड-बॉडी विमान खरीद से जुड़े कथित रिश्वत मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया गया था। उन्हें 4 सितंबर को आयोग के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। नमल ने अपनी पेशी की तारीख बदलकर 3 सितंबर करने का अनुरोध किया था, लेकिन आयोग ने इसे मंजूर नहीं किया और निर्धारित तारीख पर ही उपस्थित होने को कहा।

पांच घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी

नमल शुक्रवार सुबह 9 बजे CIABOC के सामने पहुंचे और मामले में अपना बयान दर्ज कराया। आयोग के अधिकारियों ने उनसे पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आयोग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि निर्धारित तारीख पर पेश नहीं होने की स्थिति में कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कौन हैं नमल राजपक्षे?

लक्ष्मण नमल राजपक्षे श्रीलंका के वकील और राजनेता हैं। वह पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के सबसे बड़े बेटे हैं और वर्तमान में सांसद हैं। नमल 2020 से 2022 तक श्रीलंका के युवा एवं खेल मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब राजपक्षे परिवार से जुड़े राजनीतिक नेताओं पर भ्रष्टाचार और शासन से जुड़े पुराने मामलों को लेकर जांच तेज होती दिखाई दे रही है।

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