सोशल मीडिया पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। यह वायरल वीडियो इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेज जवानों की बताई जा रही है। वीडियो में कुछ जवान सांपों को अपने दांतों से काटकर खा रहे हैं और सांपों का खून पी रहे हैं। बता दें कि ऐसी ट्रेनिंग इंडोनेशिया के कोबरा गोल्ड फोर्स को दी जाती है। यह ट्रेनिंग जावानों को बद से बदतर हालात का सामना करने के लिए दी जाती है। अक्सर जवानों को ऐसी परिस्थियों का सामना करना पड़ा है जहां उनके खाने-पीने की कोई सुविधा नहीं होती, तब उन परिस्थियों को सामना करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग काम आती है। सेना के जवानों को कभी भी कहीं पर भी लड़ने के लिए या आपदा प्रबंधन के लिए जाना पड़ सकता है जहां पर की उन्हें बद से बदतर हालातों में रहना पड़ता है। ऐसे सभी हालातो से सैनिकों को परिचित कराने तथा वहां जिंदा रहने के गुर सिखाने के लिए सभी देशों के द्वारा अपने सैनिकों को ट्रेनिंग कराई जाती है।

कोबरा गोल्ड ट्रेनिंग की शुरुआत 1982 में हुई। यह ट्रेनिंग अमेरिका और थाईलैंड आर्मी मिलकर थाईलैंड के जंगलों में कराई जाती है। हालांकि इस ट्रेनिंग में कई देशों के जवान हिस्सा लेते हैं। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य सैनिकों को हर परिस्थिति के लिए मजबूत बनाना होता है। इस खतरनाक ट्रेनिंग में उन्हें प्यास बुझाने के लिए कोबरा जैसे खतरनाक सांप का खून पीना और भूख मिटाने के लिए जिंदा मुर्गे को चीरकर खाना भी सिखाया जाता है।

इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान सांपों की पूंछ खाने और कई अन्य कीड़े मकोड़े खाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कोबरा गोल्ड के तहत कई देशों के जवान ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेनिंग का नेतृत्व अमेरिकी मरीन करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देशों के हजारों सैनिकों को थाईलैंड के कोनबुरी प्रांत के जंगलों में स्थित मिलिट्री बेस में जंगल में खतरनाक स्थितियों में जिंदा बच निकलने के तरीके बताए जाते हैं। यह एक्सरसाइज 11 दिनों तक चलती है। कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज में थाईलैंड के साथ अमेरिका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के जवान शामिल होते हैं।

