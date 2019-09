न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी जबरदस्त भद्द पिटवा ली है। उन्होंने पहले तो तय समय से ज्यादा (करीब 50 मिनट) का वक्त लिया और काफी तरह तक सिर्फ कश्मीर का ही राग अलापते रहे। हालांकि, वह एक बार फिर हंसी का पात्र तब बन गए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘राष्ट्रपति’ बता दिया। अपने संबोधन में पाकिस्तानी पीएम ने 15 से 20 मिनट की अवधि को पार कर लगातार भारत-विरोधी उन्हीं बातों का जिक्र किया, जो इन दिनों वह अक्सर हर मंच पर करते रहे हैं।

यह पहली बार नहीं जब इमरान खान की जुबान फिसली हो और उन्होंने अपनी ही भद्द पिटवा ली हो। इससे पहले भी जर्मनी और जापान को पड़ोसी बताकर वह अपना मजाक उड़वा चुके हैं। हालांकि, उनका कहने का असल तात्पर्य जर्मनी और फ्रांस से था। लेकिन यूएनजीए के 74वें सेशन में बोलते हुए इमरान खान ने सोशल मीडिया को अब नया मजाक का मुद्दा दे दिया है।

