मोरक्को से स्पेन के उत्तरी अफ़्रीकी एन्क्लेव सेउटा (Ceuta) में पिछले एक हफ्ते में हजारों प्रवासी पहुंचे हैं। जिसके बाद स्पेन ने वहां अपनी सशस्त्र सेना तैनात कर दी है। स्पेन के आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 49 हजार से अधिक लोग सेउटा में प्रवेश कर चुके हैं। इस भारी संख्या में प्रवासियों के आने से स्थानीय अधिकारी परेशान हैं और स्वागत केंद्रों पर दबाव बढ़ गया है।

स्पेन की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है जिनमें से अधिकतर बॉर्डर बैरिकेड को पार करने की कोशिश में डूब गए। बढ़ती भीड़ से निपटने के लिए स्पेनिश अधिकारियों ने सैन्य बल भेजे हैं जबकि यूरोपीय संघ ने सीमा पर व्यवस्था बहाल करने में सहायता की पेशकश की है। सेउटा के अध्यक्ष जुआन जीसस विवाज़ ने मैड्रिड से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का आग्रह करते हुए कहा कि सैकड़ों प्रवासी सड़कों पर सो रहे हैं। उन्होंने अधिक सुरक्षा कर्मियों, बुनियादी ढांचे और संसाधनों की मांग की।

प्रवासी तैरकर स्पेन पहुंच रहे

ताराजल बीच से आए वीडियो में प्रवासी तटबंधों के आसपास तैरते, ट्यूब पर झूलते और किनारे पर पहुंचकर स्पेनिश क्षेत्र में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से अधिकांश युवा पुरुष थे लेकिन सीमा पार करने वालों में महिलाएं और बच्चे सहित परिवार भी शामिल थे। एन्क्लेव में प्रवेश करते समय कुछ लोगों ने ‘विवा एस्पाना’ और ‘स्पेन जिंदाबाद’ के नारे लगाए।

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

स्पेन के अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि प्रवासियों की यह भीड़ मैड्रिड की हालिया योजना के कारण हुई है जिसके तहत लगभग 5 लाख अवैध प्रवासियों को रेगुलेट किया जाना है। सरकार ने कहा कि यह घटना सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का नतीजा हो सकती है, जिसके तहत समुद्र में पकड़े गए प्रवासियों को मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक सरकारी प्रवक्ता के हवाले से बताया कि क्रिमिनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क ने इस फैसले का फायदा उठाकर प्रवासियों को समुद्र के रास्ते स्पेन भेजा।

सेउटा प्रवासन का केंद्र क्यों है?

कई प्रवासियों के लिए सेउटा यूरोपीय संघ के क्षेत्र में प्रवेश करने के सबसे छोटे मार्गों में से एक है। सीमा पार करने की कोशिश करने वाले लोग अक्सर पास के मोरक्को के शहरों जैसे फनीदेक और बेल्यौनेच से सीमा की बाड़ को तैरकर पार कर जाते हैं। कुछ लोग निगरानी प्रणालियों, गश्ती दल और सुरक्षा बाधाओं के बावजूद सीमा की बाड़ पर चढ़ने या उसे काटकर पार करने का प्रयास करते हैं। सेउटा में प्रवेश करने वाले प्रवासी स्पेन में शरण मांग सकते हैं, हालांकि कई लोगों को द्विपक्षीय समझौतों के तहत तुरंत मोरक्को वापस भेज दिया जाता है।

सेउटा को लेकर स्पेन और मोरक्को के बीच मतभेद क्यों है?

सेउटा लंबे समय से मैड्रिड और रबात के बीच राजनयिक तनाव का कारण रहा है। सबसे गंभीर हालिया संकट मई 2021 में आया जब मोरक्को द्वारा सीमा नियंत्रण में ढील देने के दो दिनों के भीतर लगभग 8000 प्रवासी सेउटा में प्रवेश कर गए। इस कदम को व्यापक रूप से स्पेन के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में देखा गया क्योंकि स्पेन ने पश्चिमी सहारा स्वतंत्रता आंदोलन के नेता को एक स्पेनिश अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की इजाजत दी थी। पश्चिमी सहारा पर स्पेन के रुख में बदलाव आने और सीमा प्रबंधन पर मोरक्को के साथ सहयोग मजबूत करने के बाद ही संबंधों में सुधार हुआ।

यह संकट राजनीतिक मुद्दा क्यों बन गया है?

हाल ही में आए लोगों ने स्पेन के भीतर राजनीतिक विभाजन को और गहरा कर दिया है। रूढ़िवादी और धुर दक्षिणपंथी दलों ने सरकार पर देश की सीमाओं की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। कुछ का दावा है कि अवैध प्रवासियों को नियमित करने के हालिया प्रस्तावों ने अवैध रूप से सीमा पार करने को और अधिक प्रोत्साहित किया है। सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि सीमा सुरक्षा बहाल करना प्राथमिकता बनी हुई है, साथ ही प्रवासियों और शरण चाहने वालों के प्रति स्पेन के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को निभाना भी जारी है।

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पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक कोयला खदान में हुए विस्फोट में कम से कम 32 खनिकों की मौत हो गई है, जबकि 10 अन्य अब भी खदान के अंदर फंसे हुए हैं। अधिकारियों का मानना है कि उनकी जान को गंभीर खतरा है। बचाव दल उन्हें बाहर निकालने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें