स्पेसएक्स ने किया फाल्कन हैवी रॉकेट का सफल परीक्षण, नासा के सट्रन 5 के बाद है दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट

स्पेसएक्स के नए फॉल्कन हैवी रॉकेट ने कई बार स्थगित होने के बाद आखिरकार बुधवार को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अपना परीक्षण पूरा कर लिया है। स्पेसएक्स के आधिकारिक ट्विटर पर जारी किए गए वीडियो में नजर आ रहा है कि दोपहर 12.30 बजे फॉल्कन हेवी रॉकेट के सभी इंजन स्टार्ट हो रहे हैं और उनमें से तेज धुआं व भाप निकल रही है। स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलॉन मस्क ने ट्विटर पोस्ट पर लिखा, “इस सुबह फाल्कन हैवी रॉकेट का परीक्षण अच्छा रहा।”

उन्होंने कहा कि मेगा रॉकेट का पहला लॉन्च सिर्फ एक सप्ताह में हो सकता है। फाल्कन हैवी दोबारा उपयोग में लाया जाने वाला सुपर अधिक भार ले जाने में सक्षम प्रक्षेपण वाहन है। इसे नासा के सट्रन 5 के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है। यह रॉकेट अधिक वजनी उपकरण ले जाने में सक्षम है।

First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4

— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2018