वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप में सैकड़ों लोगों की मौत के ठीक एक दिन बाद शुक्रवार को दक्षिणी फिलीपींस के तट पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप शाम 7:42 बजे मिंडानाओ द्वीप के करीब आया।

जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने बताया कि शुक्रवार को फिलीपींस के दक्षिणी द्वीप मिंडानाओ में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया।

GFZ के अनुसार, भूकंप 29 किलोमीटर (18.02 मील) की गहराई पर आया था। भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े पैमाने पर नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। अधिकारियों ने भूकंप के प्रभाव का आकलन करना शुरू कर दिया है।

जून में पहले भी आया था फिलीपींस में विनाशकारी भूकंप

यह ताजा भूकंप जून की शुरुआत में दक्षिणी फिलीपींस के तट पर आए विनाशकारी 7.8 तीव्रता के भूकंप के कुछ ही हफ्तों बाद आया है , जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए थे। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद पूरे क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी की गयी थी और भूकंप के केंद्र के पास बिजली और संचार सेवाएं बाधित हो गईं थीं। आपदा के बाद कई दिनों तक बचाव और राहत अभियान जारी रहे थे।

वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या

वहीं, वेनेजुएला में आए दो जबरदस्त भूकंपों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है और 2,980 लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने शुक्रवार सुबह यह जानकारी दी। उन्होंने मदद के लिए दुनिया भर से आए बचाव दलों का स्वागत किया। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने कहा, “हम फंसे हुए लोगों को बचाने में लगे हैं। हम इस काम में दिन-रात जुटे हुए हैं।” उन्होंने बताया कि बुधवार शाम आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों से ला गुएरा राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहां सेना तैनात कर दी गई है और बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश करने के साथ-साथ भोजन और पानी भी बांट रहे हैं।

हजारों लोगों के लापता होने और जोर-शोर से जारी बचाव कार्यों के बीच, मरने वालों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बुधवार शाम को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप, वेनेजुएला में पिछली एक सदी में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से थे।

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वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद हजारों लोगों के लापता होने की खबर है जिससे आशंका जताई जा रही है कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें