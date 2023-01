Covid In China: साउथ कोरिया का जिनपिंग को झटका, चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध की अ‍वधि बढ़ाई

Covid In China: दक्षिण कोरिया ने जनवरी की शुरुआत में चीन में स्थित अपने दूतावासों में संक्षिप्त अवधि के वीजा जारी करने पर रोक लगा दी थी।

Covid In China : दक्षिण कोरिया ने चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध की अ‍वधि बढ़ाई है। (Photo : Reuters)

Covid In China: कोरोना के कहर से गुजर रहे चीन के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। चीन के लिए नयी मुसीबत दक्षिण कोरिया सरकार एक फैसला बनने जा रहा है। इस फैसले में दक्षिण कोरिया सरकार ने तय किया है वह नव वर्ष की छुट्टियों के बाद चीन में कोरोना के बढ़ जाने की आशंका को लेकर फरवरी के अंत तक चीन से कुछ वक्त के लिए दक्षिण कोरिया आने वाले यात्रियों को एंट्री नहीं देगा। दक्षिण कोरिया ने जनवरी की शुरुआत में चीन में स्थित अपने दूतावासों में संक्षिप्त अवधि के वीजा जारी करने पर रोक लगा दी थी। Covid In China : नए वेरिएंट की आशंका के तहत लिया गया था फैसला दक्षिण कोरिया ने महामारी से जुड़ी पाबंदियों में ढील दी थी। गौरतलब है की 2023 की शुरुआत में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी और वायरस के नये स्वरूपों के सामने आने की आशंकाओं के मद्देनजर बाद में दक्षिण कोरिया ने सख्त रवैया अपनाया था। दक्षिण कोरिया ने चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले सभी यात्रियों के लिए प्रस्थान से 48 घंटे पहले तक की अ‍वधि में कराई गई कोविड जांच की Negative Report पेश करना अनिवार्य कर दिया था। इन यात्रियों की दक्षिण कोरिया पहुंचने पर नए सिरे से कोविड जांच भी की जा रही है। Covid In China : चीन ने भी लगा दिया था दक्षिण कोरिया के यात्रियों पर बैन दक्षिण कोरिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में चीन ने भी वहां के यात्रियों के लिए संक्षिप्त अवधि के वीजा जारी करने पर रोक लगा दी थी। इससे दक्षिण कोरिया में व्यापार गतिविधियां बाधित होने को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं, जो बड़े पैमाने पर चीन को किए जाने वाले निर्यात पर निर्भर है। महामारी से निपटने के लिए चीन द्वारा और अधिक कदम उठाये जा सकने से जुड़ी चिंताओं के बारे में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि वह बीजिंग के करीबी संपर्क में है और महामारी से जुड़े सभी कदम वायरस-रोधी उपायों पर आधारित होने चाहिए। Also Read Nasal Vaccine: भारत को मिली पहली नेजल वैक्सीन, बायोटेक कंपनी के टीके को मंडाविया और जितेंद्र सिंह ने किया लॉन्च दक्षिण कोरिया की रोग नियंत्रण एवं रोकथाम एजेंसी के मुताबिक, दो जनवरी 2023 से यहां पहुंचे चीन से करीब 6,900 संक्षिप्त अवधि के यात्रियों की हवाईअड्डे पर कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

