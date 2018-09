दक्षिण कोरिया अपने सार्वजनिक शौचालयों में अनचाहे खुफिया कैमरों की समस्या से जूझ रहा है। समस्या इतना विकराल रूप धर चुकी है कि इस देश की सरकार परेशान हो गई है। राजधानी सियोल में खुफिया कैमरों का पता लगाने के लिए अब रोजाना सार्वजनिक शौचालयों की जांच कराई जा रही है। बीबीसी की खबर के मुताबिक दक्षिण कोरिया में शौचालयों और कपड़े बदले वाले चेंजिंग रूम्स में खुफिया कैमरे की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि पिछले वर्ष पोर्न के लिए इस्तेमाल किए गए 6000 से ज्यादा स्पाई कैम बरामद किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक स्पाई कैम से बनाए गए वीडियो अक्सर पीड़ित पुरुष या महिला की जानकारी के बिना ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाते हैं। इस साल की शुरुआत में दसों हजार महिलाओं ने खुफिया कैमरों के मुद्दे पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने तख्तियों में “my life is not your porn” लिख रखा था। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है दक्षिण कोरिया में महिलाओं के बीच हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं उनकी तस्वीर तो नहीं खींची जा रही या वीडियो तो नहीं बनाया जा रहा।

पोर्न के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खुफिया कैमरों की 80 फीसदी शिकार महिलाएं होती हैं। Yonhap समाचार एजेंसी के मुताबिक खुफिया कैमरों को पता लगाने के लिए सियोल के सार्वजनिक शौचालयों को महीने में एक बार चेक किया जाता है। हालांकि, शौचालयों की देखरेख करने वाले स्टाफ को अब रोजाना खुफिया कैमरों का पता लगाने के लिए उन्हें चेक करना होगा। बीबीसी ने कानून प्रवर्त्तन अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि अपराधियों को पकड़ना कठिन हैं खासकर तब जब वे कैमरा इन्सटॉल करने के बाद 15 मिनट के भीतर उन्हें निकाल लेते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया में पिछले वर्ष खुफिया कैमरों से संबिधित अपराधों के मामले में 5400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से 2 फीसदी से भी कम को जेल हुई थी। Yonhap समाचार एजेंसी के अनुसार 50 सरकारी कर्मचारियों को खुफिया कैमरों का पता लगाने का काम सौंपा गया है लेकिन उनमें से किसी ने दो वर्षों में एक भी कैमरा नहीं खोजा है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App