South Africa Firing: दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर के पास स्थित एक रिहायशी इलाके में मंगलवार देर रात सामूहिक गोलीबारी की वारदात हुई है। बंदूकधारियों ने एक मकान में अचानक घुसकर वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं, जिसमें कम से कम 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

यह वारदात डरबन के करीब स्थित क्वामखूता टाउनशिप की है। पुलिस के अनुसार, मंगलवार की देर रात हथियारबंद हमलावरों ने एक रिहायशी घर को निशाना बनाया और अंदर मौजूद लोगों पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

मौके पर ही मर गए दस लोग

घटना के समय घर के अंदर कुल 14 लोग मौजूद थे। गोलीबारी इतनी भीषण थी कि 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया।

पार्टी के दौरान पहुंचे हमलावर

पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, जिस समय यह हमला हुआ उस समय मकान के अंदर 13 पुरुष और 1 महिला मौजूद थे। ये सभी लोग घर के अंदर एकत्र होकर एक पार्टी मना रहे थे, तभी अचानक तीन अज्ञात बंदूकधारी वहां आ पहुंचे।

हमलावरों ने बिना कोई मौका दिए अंदर मौजूद सभी लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस खूनी खेल में मृत पाई गई एकमात्र महिला गर्भवती थी। इस भीषण नरसंहार के बाद से पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल बना हुआ है।

गाड़ी में लगाई आग

अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद हमलावरों ने घटनास्थल से भागने से पहले पीड़ितों में से एक की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय टीवी चैनल ‘eNCA’ के रिपोर्टर ने मौके से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए पूरी तरह जली हुई कार के फुटेज भी दिखाए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की भारी टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

गैर-कानूनी गतिविधियों और गैंगवार का संदेह

पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच के हवाले से बताया कि मारे गए कुछ लोग पहले से ही संदिग्ध गैर-कानूनी गतिविधियों के सिलसिले में पुलिस की निगरानी (वॉच लिस्ट) पर थे। हालांकि, जारी जांच को प्रभावित होने से बचाने के लिए पुलिस ने फिलहाल इस संबंध में ज्यादा जानकारी साझा करने से इंकार किया है।

हालांकि इस भीषण हत्याकांड के सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है लेकिन पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इसके पीछे दो प्रतिस्पर्धी गिरोहों या गुटों के बीच जारी पुरानी रंजिश (गैंगवार) हो सकती है।

दक्षिण अफ्रीका में बेलगाम होता अपराध का ग्राफ

गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां हत्या की दर सबसे अधिक है। आधिकारिक पुलिस आंकड़ों के अनुसार, देश में रोजाना औसतन 60 से अधिक लोगों की हत्याएं होती हैं, जो कि बेहद चिंताजनक स्थिति को दर्शाती है।

हाल के हफ्तों में देश में हिंसक वारदातों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी गई है। हाल ही में कम से कम 9 महिलाओं के शव अलग-अलग सड़कों के किनारे फेंके हुए मिले थे, जिससे पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है।

डरबन के क्वामखूता टाउनशिप में हुई इस ताज़ा घटना ने स्थानीय नागरिकों के मन में डर को और बढ़ा दिया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि उनके पास इस हमले या फरार हमलावरों से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वे तुरंत जांच अधिकारियों से संपर्क करें।

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