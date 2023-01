SAP Layoff: दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी SAP करेगी 3,000 कर्मचारियों की छंटनी, कोर बिजनेस पर देगी ध्यान

SAP: दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी SAP 3,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। जिसके चलते 2024 से कंपनी को 300-350 मिलियन यूरो की वार्षिक बचत होने की उम्मीद है।

SAP 3,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी (Source- Social Media)

