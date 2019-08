पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों सोशल मीडिया में खूब ट्रोल हो रहे हैं। यूजर्स ने उन्हें ‘उबर’ कंपनी का ड्राइवर बताया है जो हर राइड के बाद यात्री से फाइव स्टार मांगता है। दरअसल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष की एक महिला नेता ने सबसे पहले इमरान खान को इस नाम से संबोधित किया है। इसकी भी एक खास वजह है। इस साल फरवरी में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान क्षेत्र में अपनी चार दिवसीय यात्रा के तहत पाकिस्तान पहुंचे थे।

कर्ज और विदेशी मुद्रा की भारी कमी से जूझ रहे पाकिस्तानी पीएम ने प्रिंस सलमान की खूब खातिर की। इमरान खान और उनकी कैबिनेट के आला नेताओं के अलावा आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने नूर खान एयरबेस पर सऊदी प्रिंस का स्वागत किया। जिस कार में प्रिंस बैठे उसे खुद इमरान ने चलाया और सरकारी आवास तक लेकर पहुंचे।

दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं और मुस्लिम देशों में उनका खूब सम्मान हुआ। शनिवार (24 अगस्त, 2019) को उन्हें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। मोदी को यह सम्मान भारत और यूएई के आपसी संबंध मजबूत करने के लिए दिया गया।

यूएई के संस्थापक पिता शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के नाम पर यह देश हर साल ‘ऑर्डर ऑफ जायद’ सम्मान देता है। मुस्लिम देशों से पीएम मोदी को बड़ा सम्मान और इमरान खान के ड्राइवर बनने पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली में विपक्ष की महिला नेता ने पीटीआई प्रमुख पर खूब निशाना साधा। महिला नेता का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इमरान खान पर सपने बेचने का आरोप लगाया।

27 सेकेंड के वीडियो में विपक्ष की नेता कह रही हैं, ‘इमरान खान ने कहा था कि वह देश को अंडों, कट्टो और मुर्गियों की पहचान से अलग बनाएंगे। मैं (इमरान खान) गवर्नर हाउस की दीवारों को म्यूजियम बनाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री की गाड़ियों और भैंसों को बेचकर इस मुल्क का खजाना भर दूंगा।’ महिला नेता ने कहा, ‘ये सपने बेचने वाला आज महज उबर कंपनी का ड्राइवर बन चुका है और हर राइड पर फाइव स्टार मांगता है।’

सोशल मीडिया में मोदी को मुस्लिम देश से सर्वोच्च सम्मान मिलने और इमरान खान के मुस्लिम लीडर का ड्राइवर बनने पर यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं। ट्विटर यूजर आशीष शर्मा ने महिला नेता का वीडियो शेयर करते हुए लिखा उबर ड्राइवर से मिलिए। एक यूजर फवाद रहमान ने दो तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ‘पीएम मोदी को यूएई का सर्वोच्च सम्मान मिला और इमरान खान को ड्राइवर बनने पर यूएई की सर्वोच्च टिप (बख्शीश) मिली।’

टी विद देव ने वीडियो शेयर कर लिखा, ‘एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ जायद’ से सम्मानित किया गया दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी उबर ड्राइवर हर राइड के बाद फाइव स्टार रेडिंग की तलाश में।’ एक यूजर ट्वीट कर लिखते हैं, ‘तेरा पीएम तो ड्राइवर है।’

