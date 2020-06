कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान में मंगलवार रात सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से फैली। जिसके चलते लोग दहशत में आ गए और कराची में ब्लैक आउट करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में मंगलवार रात सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान कराची और बहावलपुर के करीब उड़ान भर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक इस अफवाह के बाद कराची में ब्लैक आउट किया गया।

अफवाह के फैलते ही सोशल मीडिया में आईएएफ़ ट्रेंड करने लगा। ट्विटर पर इसको लेकर चर्चा होने लगी। कुछ यूजर्स ने इसे बालाकोट की तरह एक और सर्जिकल स्ट्राइक बताया तो कुछ ने दावा किया कि उन्होने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को शहर के पास उड़ते देखा है और आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन अफवाहों के चलते लोगों में दहशत फैल गई। यह अफ‌वाहें बुधवार सुबह तक चलती रहीं। हालांकि भारतीय वायुसेना ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया है।

#PakistanAirForce According to the local residents of #Karachi, the city has been blacked out completely while #PAF jets are in the skies under CAP missions of #PakistanAirForce. I think #IndianAirforce is planning a mischief near Karachi.#Pakistan #PakArmy #ISPR #PakistanArmy pic.twitter.com/lVprYUyTcN

