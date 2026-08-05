मशहूर ब्लॉगर पेरेज हिल्टन का एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो मियामी स्थित अपने घर में खुद को नुकसान पहुंचाते हुए देखे जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेरेज़ हिल्टन का लाइव वीडियो देखने के बाद उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया।

टिकटॉक ने सस्पेंड किया अकाउंट

वीडियो में हिल्टन खुद को काटते हुए और खून से सने हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो को हटा दिया गया है और टिकटॉक ने हिल्टन का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। हालांकि पुलिस को हिल्टन अकेले मिले, लेकिन यह साफ़ नहीं है कि वीडियो बनाते समय घर पर कौन-कौन था। हिल्टन के तीन बच्चे हैं। उनका सबसे बड़ा बच्चा एक बेटा 2013 में पैदा हुआ था। उनकी बेटियों का जन्म 2015 और 2017 में हुआ था।

घर में अकेले थे हिल्टन

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जब वे पहुंचे तो हिल्टन घर में अकेले थे। उन्होंने स्थिति पर नज़र रखते हुए रणनीतिक रूप से पीछे हटने का फ़ैसला किया। सोशल मीडिया पोस्ट से यह भी पता चलता है कि उनके बच्चे घर पर नहीं थे। पॉडकास्टर ज़ैक पीटर ने X पर लिखा, “पेरेज़ हिल्टन अपडेट: ऐसा लगता है कि वह घर पर अकेले थे। उनके टिकटॉक लाइव के समय उनके बच्चे उनके साथ नहीं थे। उस लाइव के दौरान ऐसा लग रहा था कि उन्हें साइकोटिक ब्रेक (मानसिक संतुलन बिगड़ने जैसी स्थिति) का सामना करना पड़ रहा था और वे ऑनलाइन खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे।”

मियामी पुलिस कार्यालय ने मीडिया को बताया, “मानसिक स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे व्यक्ति से जुड़ी कई घटनाओं में पुलिस अधिकारी समय, दूरी और बातचीत के अवसर प्रदान करके स्थिति को शांत करने को प्राथमिकता देते हैं। जब तक दूसरों को तत्काल खतरा न हो, स्थिति को धीमा करना और हस्तक्षेप तकनीकों का उपयोग करना आत्महत्या की संभावना को कम कर सकता है और व्यक्ति, पुलिस अधिकारियों और आम जनता को चोट लगने के जोखिम को कम कर सकता है।”

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