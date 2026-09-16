स्ट्रासबर्ग में बुधवार को आयोजित सालाना ‘स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन’ कार्यक्रम में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर ने अपना वार्षिक भाषण दिया। उन्होंने अपने संबोधन में 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और चैटबॉट्स एक्सेस करने पर बैन का प्रस्ताव रखा।

न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉन डेर लेयेन ने कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और चैटबॉट जैसी सेवाओं तक सामान्य पहुंच नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने इस पर बैन का प्रस्ताव रखा है।

‘सोशल मीडिया का बच्चों पर पड़ रहा बुरा प्रभाव’

उर्सुला वॉन डेर ने कहा कि बड़ी टेक कंपनियों की ताकत को कम करना असंभव नहीं है। उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि कई लोग मानते हैं कि बिग टेक की ताकत बहुत ज्यादा है और उसे कम करना नामुमकिन है। मैं इससे सहमत नहीं हूं।” उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते चलन और बच्चों पर इनके प्रभाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बच्चों को लत लगाने वाले फीचर्स लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वॉन डेर ने कहा कि AI की सहायता से लड़कियों की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।