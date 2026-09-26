वायु प्रदूषण दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजंसी के मुताबिक, प्रदूषित हवा के कारण हर साल करीब 70 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। इससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर साल करीब छह ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि स्वच्छ हवा के लिए किए गए उपायों से स्वास्थ्य और पर्यावरण को फायदा तो होगा ही, अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। ऐसे उपायों में लगाए गए हर एक डॉलर पर 15 डॉलर तक का फायदा मिलने का अनुमान है।

यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (यूएनईसीई) के मुताबिक, वायु प्रदूषण इंसानी सेहत के लिए पर्यावरण से जुड़े सबसे बड़े खतरों में से एक है। इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता के नुकसान की तुलना में इस समस्या पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है।

वायु प्रदूषक और ग्रीनहाउस गैसें ज्यादातर एक ही स्रोतों से निकलती हैं

यूएनईसीई का कहना है कि यह एक बड़ी चूक है। वायु प्रदूषक और ग्रीनहाउस गैसें ज्यादातर एक ही स्रोतों से निकलती हैं और इनमें जीवाश्म ईंधन का जलना प्रमुख है। इसलिए स्वच्छ हवा के लिए उठाए गए कदम जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद कर सकते हैं।

इसी मुद्दे पर नवंबर में तुर्की में होने वाले कोप-31 से पहले 23 और 24 सितंबर को इस्तांबुल में ‘इंटरनेशनल क्लीन एयर डायलॉग’ का आयोजन किया गया। इसमें 40 देशों के करीब 100 नीति-निर्माता, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल हुए। कई अन्य लोगों ने ऑनलाइन भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बैठक का मकसद वायु प्रदूषण से निपटने के ऐसे व्यावहारिक उपायों पर चर्चा करना था, जो अलग-अलग देशों में पहले से अच्छे नतीजे दे रहे हैं।

यह बैठक यूएनईसीई के ‘कन्वेंशन ऑन लॉन्ग-रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन’ के तहत हुई। इसमें कन्वेंशन की टास्क फोर्स फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एयर पॉल्यूशन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन और तुर्की सरकार ने सहयोग किया।

मीथेन और ब्लैक कार्बन पर भी ध्यान

बैठक में मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे कम समय तक वातावरण में रहने वाले जलवायु प्रदूषकों को कम करने पर भी जोर दिया गया। यूएनईसीई के मुताबिक, इन प्रदूषकों में कमी से 2050 तक वैश्विक तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को 0.6 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है। इससे हवा की गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।

बैठक में यह भी सामने आया कि वायु प्रदूषण से होने वाले भारी नुकसान के बावजूद दुनिया के कई देशों में इसकी निगरानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। 2024 में 36 प्रतिशत देशों में हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे इन देशों के लिए प्रभावी नीतियां बनाना और प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाता है।

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क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शहर हर साल एक ही कहानी क्यों दोहराते हैं? गर्मियों में यही शहर तंदूर की तरह तपने लगते हैं और मानसून आते ही कुछ घंटों की बारिश उन्हें तालाब में बदल देती है। सड़कें नदियों जैसी दिखने लगती हैं, गाड़ियां पानी में तैरती नजर आती हैं और पूरा जनजीवन ठहर जाता है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मौसम की मार है या फिर हमारी अपनी बनाई हुई शहरी विकास की गलत नीतियों का नतीजा? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक