America: टेक्सास के मॉल में गनमैन ने बरसाई गोलियां, 9 की मौत-कई घायल, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया

टेक्सास के डलास-क्षेत्र के एक मॉल में एक गनमैन ने आठ लोगों की हत्या कर दी और 7 को घायल कर दिया। पास में ही मौजूद एक अधिकारी ने उसे गोली मार दी।

texax mall shooting (Source- AP/PTI)

