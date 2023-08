शोहिनी सिन्हा : अमेरिकी खुफिया एजंसी में चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी

वर्ष 2001 में एक स्पेशल एजंट के रूप में संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआइ) में शामिल सिन्हा का शानदार करिअर रहा है।

शोहिनी सिन्हा।

भारतीय-अमेरिकी महिला शोहिनी सिन्हा को अमेरिकी राज्य उटाह के साल्ट लेक सिटी में स्थित एफबीआइ फील्ड कार्यालय का प्रभारी स्पेशल एजंट नामित किया गया है। सिन्हा को आतंकवाद रोधी जांच के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। हाल में सिन्हा वाशिंगटन डीसी स्थित एफबीआइ मुख्यालय में निदेशक के कार्यकारी विशेष सहायक के रूप में कार्यरत थीं। उन्हें एफबीआइ निदेशक क्रिस्टोफर रे द्वारा प्रभारी स्पेशल एजंट नामित किया गया। रे ने आतंकवाद रोधी जांच के क्षेत्र में सिन्हा के असाधारण कार्य और एजंसी के भीतर उनके व्यापक अनुभव का उल्लेख किया है। वर्ष 2001 में एक स्पेशल एजंट के रूप में संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआइ) में शामिल सिन्हा का शानदार करिअर रहा है। उनके सफर की शुरुआत मिल्वौकी फील्ड कार्यालय से शुरू हुई, जहां उन्होंने आतंकवाद रोधी जांच के क्षेत्र में समर्पित प्रयास किए। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कई अस्थायी कार्यभार भी संभाले, जिनमें ग्वांतानामो बे नेवल बेस, लंदन में एफबीआइ लीगल अताशे कार्यालय और बगदाद आपरेशंस सेंटर में कार्यकाल शामिल हैं। Also Read तमिलनाडु राज्यपाल की चाय पार्टी का बहिष्कार करेंगे एमके स्टालिन, NEET मुद्दे को लेकर आमने-सामने, जानिए क्या है मामला वर्ष 2009 में पदोन्नत करके सिन्हा को पर्यवेक्षक स्पेशल एजंट बनाकर उनका तबादला वाशिंगटन डीसी स्थित आतंकवाद रोधी विभाग में कर दिया गया। वर्ष 2012 में सिन्हा ने एक और उपलब्धि हासिल की, जब उन्हें कनाडा के ओटावा में सहायक कानूनी अताशे के रूप में पदोन्नत किया गया।वर्ष 2015 में डेट्रायट स्थित फील्ड कार्यालय के फील्ड पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। सिन्हा ने 2020 की शुरुआत में साइबर घुसपैठ दस्ते की तरफ एक रणनीतिक कदम बढ़ाया। वहां, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और आपराधिक साइबर घुसपैठ, दोनों मामलों को निपटाया और इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित की। उसी साल के अंत में उन्हें एक और पदोन्नति मिली और उन्हें पोर्टलैंड फील्ड कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा मामले का प्रभारी सहायक स्पेशल एजंट बना दिया गया। वर्ष 2021 में उन्हें वाशिंगटन डीसी में एफबीआइ निदेशक का कार्यकारी विशेष एजंट नियुक्त किया गया। एफबीआइ में शामिल होने से पहले सिन्हा इंडियाना के लाफायेट स्थित एक निजी क्लिनिक में पहले थेरेपिस्ट और बाद में एक प्रशासक के रूप में कार्यरत रहीं। उन्होंने इंडियाना में पर्ड्यू विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्रातक की डिग्री और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श में मास्टर डिग्री हासिल की। साल्ट लेक सिटी फील्ड कार्यालय के प्रभारी विशेष एजंट के रूप में उनकी नियुक्ति एफबीआइ द्वारा उनके असाधारण कौशल और अनुभव की मान्यता को उजागर करती है, जो उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा में एक अमूल्य संपत्ति बनाती है। शोहिनी सिन्हा ने साल्ट लेक सिटी फील्ड आफिस में प्रतिभाशाली टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दिए जाने पर गहरा सम्मान और विनम्रता व्यक्त की। उन्होंने अपनी नई भूमिका में अमेरिकी लोगों की रक्षा और सेवा करने के अपने मिशन को जारी रखने का विश्वास जताया है।

