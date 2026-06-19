अमेरिका के साथ हुए समझौते (MoU) के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई मंजूरी प्रक्रिया की घोषणा की है। ‘पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी’ (PGSA) होर्मुज से समुद्री ट्रैफिक को रेगुलेट करेगा। ये रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से PGSA की वेबसाइट पर मौजूद एक ऑनलाइन फॉर्म है, जिसे भरना जरूरी है।

PGSA ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर पोस्ट किए गए एक नोटिस में कहा, “इस्लामाबाद MoU पर हस्ताक्षर और अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में होर्मुज से गुजरने के इच्छुक सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि MoU में बताई गई अवधि के दौरान, जो जहाज नीचे दिए गए बिंदुओं का पालन करते हुए PGSA को गुजरने का अनुरोध (passing requests) भेजेंगे, उन्हें तुरंत मंज़ूरी दे दी जाएगी। जहाजों के गुजरने के अनुरोध जमा करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट PGSA.ir है आगे की पूछताछ के लिए ईमेल info@PGSA.ir है।”

मार्च से ठप है होर्मुज से आवाजाही

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के कारण मार्च की शुरुआत से ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। इस रुकावट ने दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति का अब तक का सबसे बुरा संकट पैदा कर दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आया।

होर्मुज से आमतौर पर दुनिया का 20 फीसदी कच्चा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का फ्लो होता है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच हुए शुरुआती समझौते के बाद, उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में इस स्ट्रेट से समुद्री ट्रैफिक बढ़ेगा और सामान्य हो जाएगा। हालांकि, शिपिंग कंपनियां अभी भी सावधानी बरत रही हैं, क्योंकि ज़मीन और पानी पर स्थिति अभी भी नाजुक मानी जा रही है।

होर्मुज से गुज़रने की मंज़ूरी पर PGSA का नोटिस

शुक्रवार को जारी अपने नोटिस में PGSA ने कहा कि गुज़रने के अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए केवल उसकी वेबसाइट और बताए गए ईमेल पते ही आधिकारिक माध्यम हैं। इसने यह भी घोषणा की कि होर्मुज से गुजरने का अनुरोध जहाज द्वारा उस इलाके में पहुंचने से 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। PGSA ने यह भी कहा कि MoU की शुरुआती 60 दिनों की अवधि के दौरान, जहाजों से कोई शुल्क या सर्विस फ़ीस नहीं ली जाएगी और इसका खर्च ईरानी सरकार उठाएगी।

युद्ध से पहले होर्मुज से गुजरना पूरी तरह से फ्री था

युद्ध से पहले होर्मुज से गुजरना पूरी तरह से मुफ़्त था और इसके लिए किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ईरान समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन में मदद, पर्यावरण संरक्षण और बीमा जैसी सेवाओं के लिए शुल्क लेना चाहता है। अमेरिका-ईरान के बीच हुए 14-सूत्रीय MoU में कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरना केवल 60 दिनों के लिए मुफ़्त होगा। इसके बाद ईरान, ओमान और खाड़ी के अन्य तटीय देशों के साथ बातचीत करेगा ताकि होर्मुज में भविष्य के प्रशासन और समुद्री सेवाओं को कानून और होर्मुज के तटीय देशों के संप्रभु अधिकारों के अनुरूप तय किया जा सके।

PGSA ने कहा, “होर्मुज में प्रवेश या निकास के समय देरी से बचने के लिए, यह ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में पहुंचने से कम से कम 48 घंटे पहले सभी जरूरी जानकारी के साथ गुजरने का अनुरोध जमा किया जाए। 60 दिनों की अवधि के दौरान, सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण सेवाओं के साथ-साथ संबंधित ईरानी बीमा के लिए शुल्क जहाज मालिकों से नहीं लिया जाएगा और इसका खर्च इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सरकार उठाएगी। बारूदी सुरंगों (माइंस) वाले क्षेत्रों की मौजूदगी और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और टक्करों को रोकने की ज़रूरत के कारण स्ट्रेट की ओर बढ़ने से पहले प्रत्येक जहाज के लिए तय रूट और निर्धारित समय के बारे में तालमेल बिठाना अनिवार्य है; ऐसा न करने पर ज़िम्मेदारी जहाज मालिक की होगी।”

फॉर्म में क्या जानकारी मांगी गई है?

PGSA की वेबसाइट पर केवल एक फ़ॉर्म है जिसके ज़रिए जहाज होर्मुज से गुजरने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह फ़ॉर्म जहाजों से विस्तृत जानकारी मांगता है, जिसमें नाम, झंडा, IMO नंबर, प्रकार, डेड वेट क्षमता, ड्राफ़्ट, कार्गो का प्रकार, पंजीकृत मालिक, जहाज प्रबंधन कंपनी और संपर्क विवरण जैसी सामान्य जानकारी शामिल है। इसमें कार्गो की मात्रा, कीमत, जहाज पर खतरनाक सामान की घोषणा, मूल और गंतव्य देश और बंदरगाह, क्रू मेंबर की संख्या और उनकी राष्ट्रीयता, प्रोटेक्शन और इंडेम्निटी (P&I) क्लब और अन्य इंश्योरेंस डिटेल्स, यात्रा का तय रास्ता, स्ट्रेट पार करने की तय तारीख की भी ज़रूरत होती है।

फॉर्म में स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज से जहाज के गुजरने के लिए आम और खास नियम और शर्तों का लिंक भी है। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि PGSA से स्टैंडर्ड रिव्यू और रिस्पॉन्स टाइम 48 घंटे होगा, और अथॉरिटी या तो एप्लीकेशन को मंज़ूरी देगी, इसे अधूरा मार्क करेगी और आगे के रिव्यू के लिए रखेगी, या साफ तौर पर मना कर देगी।

5 दिनों तक वैध रहेगी अनुमति

अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो रास्ते के लिए जारी किया गया परमिट स्ट्रेट से एक बार के ट्रांज़िट के लिए वैलिड होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पांच दिनों के लिए वैलिड होगा। अगर परमिशन खत्म हो जाती है, तो परमिट रद्द हो जाएगा और नया एप्लीकेशन जमा करना होगा।

ज़रूरी रास्ते की शर्तों में जहाज के ट्रांज़िट के लिए एक तय रास्ता शामिल है (ईरान के लारक आइलैंड के पास) जो PGSA द्वारा जारी किए गए मैप में बताया गया है। डॉक्यूमेंट में कहा गया है, “दूसरे रास्तों से कोई भी बदलाव या उनका इस्तेमाल पूरी तरह से मना है और इसे नियम तोड़ने के तौर पर माना जाएगा। ऐसे नियमों तोड़ने से होने वाले किसी भी नुकसान, जुर्माने या दुर्घटना की पूरी ज़िम्मेदारी मालिक और मास्टर की होगी। जहाज को तय समय से निकलने से 24 घंटे पहले VHF/ऑनलाइन कॉल के ज़रिए फ़ाइनल कोऑर्डिनेशन और रास्ते की सही जानकारी मिल जाएगी। सभी जहाज़ों के पास PGSA से मंज़ूर एक वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। पूरी शर्तें और जानकारी इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट (ऑनलाइन फ़ॉर्म के साथ अटैच) में दी गई है।”

टर्म्स एंड कंडीशंस डॉक्यूमेंट में यह भी बताया गया है कि अभी जहाज़ के मालिक को इंश्योरेंस मुफ़्त में दिया जा रहा है, और सभी खर्च ईरान उठाएगा। PGSA भविष्य में इंश्योरेंस फ़ीस लगाने का अधिकार रखता है, जिसे संबंधित इंश्योरर तय करेगा। फिर मालिकों को उसी हिसाब से कवरेज खरीदना और रिन्यू करना होगा।

डिक्लेरेशन भी देना जरूरी

ऑनलाइन फ़ॉर्म में एप्लीकेंट का एक डिक्लेरेशन भी शामिल है, जिसमें ट्रांज़िट परमिट और दूसरे संबंधित मामलों पर PGSA के फ़ैसलों को चुनौती देने का अधिकार छोड़ दिया गया है। डिक्लेरेशन में लिखा है, “मैं फॉर्मली मानता/मानती हूं कि मेरा एप्लीकेशन और उसके बाद पैसेज परमिट जारी होना, अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से मानने पर पूरी तरह से कंडीशन में है। मैं इस परमिट, पैसेज नियमों को लागू करने, या इंश्योरेंस पॉलिसी के एप्लीकेशन के बारे में PGSA के फैसलों पर अभी या भविष्य में कभी भी ऑब्जेक्शन करने, विवाद करने या चैलेंज करने के किसी भी अधिकार को पूरी तरह से छोड़ता/छोड़ती हूं। यह सहमति फाइनल और बाइंडिंग है।”

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अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते के लिए होने वाली बातचीत को स्थगित कर दिया गया है। गुरुवार देर शाम अचानक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ईरान यात्रा रद्द कर दी गई। पढ़ें पूरी खबर