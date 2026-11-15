Bangladesh News: बांग्लादेश के कानून मंत्री असदुज्जमां ने कथित तौर पर कहा है कि सत्ता से हटाई गईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कानूनी तरीके से देश लौटेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत क्या करेगा, यह पूरी तरह से भारत पर निर्भर है।

बांग्लादेशी समाचार आउटलेट ‘प्रोथोम आलो’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री से पूछा गया कि क्या उन्हें देश वापस आने का कानूनी मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “शेख हसीना कानूनी तरीके से बांग्लादेश वापस आएंगी। कानूनी प्रक्रिया के तहत हमारी तरफ से जो भी जरूरी था, हमने वह सब पूरा कर लिया है।”

भारत क्या करेगा यह उस पर निर्भर- कानून मंत्री

जब हसीना की बांग्लादेश वापसी और इससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया के बारे में पूछा गया, तो कानून मंत्री ने कहा कि ढाका ने कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी तरफ से सभी जरूरी काम पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा, “वे (भारत) क्या करेंगे, यह उन पर निर्भर है।” ‘प्रोथोम आलो’ की रिपोर्ट के अनुसार, जब उनसे पूछा गया कि क्या हसीना अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील कर सकती हैं, तो असदुज्जमां ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन पर मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप है और वह इस मामले में दोषी भी ठहराई गई हैं।

कानून मंत्री का यह बयान तब आया है, जब हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

ढाका में हुआ था जन-विद्रोह

बता दें कि बांग्लादेश में साल 2024 में जन-विद्रोह हुआ था। उसके बाद पूर्व पीएम शेख हसीना भारत आ गईं, तब से नई दिल्ली और ढाका के रिश्तों में काफी तनाव आ गया है। ढाका ने कई बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, जबकि भारत का कहना है कि वह इन अनुरोधों की समीक्षा कर रहा है।

नवंबर 2025 में, बांग्लादेश के आईसीटी ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया। यह मामला जुलाई-अगस्त 2024 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई में उनकी भूमिका से जुड़ा है। उन्हें एक आरोप में मौत की सजा और दूसरे आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि, हसीना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

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भारत ने कहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इसे उसी हिसाब से देखा जाएगा। इसके साथ ही भारत ने ढाका के साथ सकारात्मक, रचनात्मक संबंध बनाए रखने की अपनी इच्छा दोहराई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…