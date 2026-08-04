बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बुधवार, 5 अगस्त को नई दिल्ली से एक वर्चुअल मीडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली हैं। इस कार्यक्रम से ठीक पहले उनकी पार्टी अवामी लीग ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर ‘झूठी जानकारी फैलाने’ का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि ढाका सरकार जानबूझकर यह प्रचार कर रही है कि शेख हसीना की प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है और वह इसमें शामिल नहीं होंगी।

अवामी लीग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि बांग्लादेश सरकार विदेशी पीआर एजेंसियों पर पैसा खर्च कर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि देश के भीतर मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को मुकदमों और अन्य तरीकों से डराया-धमकाया जा रहा है ताकि वे हसीना के कार्यक्रम को कवरेज न दें।

दो साल बाद पहली बार मीडिया से करेंगी बातचीत

शेख हसीना 5 अगस्त की शाम 6:30 बजे (बांग्लादेश समय) यानी भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगी। अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक मीडिया संवाद होगा। इससे पहले बांग्लादेश सरकार ने देश के मीडिया संगठनों को चेतावनी दी थी कि वे हसीना के वर्चुअल संबोधन या उनके बयानों का प्रसारण और प्रचार-प्रसार न करें।

[Urgent Announcement]



Fearing the announcement of Awami League President Sheikh Hasina’s upcoming press conference, Bangladesh’s so-called government is reportedly spending public money to hire PR firms to spread false information to journalists around the world, claiming that… pic.twitter.com/TNVB0Iw8rZ — Bangladesh Awami League (@albd1971) August 4, 2026

भारत सरकार ने कार्यक्रम से बनाई दूरी

शेख हसीना के कार्यक्रम को लेकर भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह पूरी तरह एक निजी मीडिया आयोजन है और सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “जिस कार्यक्रम का उल्लेख किया जा रहा है, उसका आयोजन एक निजी मीडिया संस्था कर रही है। भारत सरकार की इसमें किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है और न ही मंच पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों का समर्थन करती है।”

बांग्लादेश की चिंता

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया है कि भारत की धरती से शेख हसीना की सार्वजनिक गतिविधियां दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल सकती हैं।

बांग्लादेश के कार्यवाहक नेतृत्व से जुड़े विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा था कि भारत से हसीना की सार्वजनिक मौजूदगी हाल के महीनों में दोनों देशों के संबंधों में आए सकारात्मक माहौल को प्रभावित कर सकती है।

2025 में सुनाई गई थी मौत की सजा

शेख हसीना को 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने छात्र आंदोलन पर कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि हसीना ने इस फैसले को असंवैधानिक और कानूनी रूप से अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया था।

5 अगस्त 2024 को क्या हुआ था?

5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास का एक अहम दिन माना जाता है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण (कोटा प्रणाली) के खिलाफ जुलाई 2024 में शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे-धीरे व्यापक सरकार विरोधी जनआंदोलन में बदल गया। कई हफ्तों तक चले हिंसक प्रदर्शनों के बाद प्रदर्शनकारी ढाका स्थित प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए।

स्थिति बिगड़ने पर शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को दोपहर करीब 2:25 बजे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सैन्य हेलीकॉप्टर के जरिए भारत आ गईं। उनके इस्तीफे के साथ ही लगभग 15 वर्षों से अधिक समय तक चला उनका शासन समाप्त हो गया और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ।

दूसरी बरसी पर होगा संबोधन

बुधवार को आयोजित होने वाला यह वर्चुअल कार्यक्रम शेख हसीना के इस्तीफे की दूसरी बरसी के दिन हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अपने संबोधन में वह बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, अपने खिलाफ चल रहे मामलों, लोकतंत्र और भारत-बांग्लादेश संबंधों जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकती हैं। हालांकि कार्यक्रम में वह क्या कहेंगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने शेख हसीना की स्पीच को लेकर कहा है कि सरकार का शेख हसीना की स्पीच से कोई लेना-देना नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।