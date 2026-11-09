बांग्लादेश सरकार ने सोमवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत से वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। यह बयान उन खबरों के बीच आया है जिनमें दावा किया गया था कि हसीना ने नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) के लिए आवेदन किया है।

बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मीडिया में आई इन खबरों को महज ‘राजनीतिक दिखावा’ बताया। उन्होंने कहा कि अगर शेख हसीना की देश लौटने की मंशा होती तो वह इसके लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया अपनातीं। लेकिन वह ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही हैं।

नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए इस्लाम ने कहा, ”फिलहाल हमारा कहना है कि वह वापस नहीं लौटेंगी और ये गतिविधियां सिर्फ राजनीतिक दिखावा हैं।”

यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले ही हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई थी। हालांकि, उनके सामने गंभीर कानूनी चुनौतियां हैं। साल 2024 में प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई के मामले में एक विशेष न्यायाधिकरण उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुना चुका है।

शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। उस समय छात्र आंदोलन के बाद उनकी अवामी लीग सरकार गिर गई थी और उन्हें देश छोड़कर भारत आना पड़ा था।

इस बीच, बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पिछले गुरुवार को हसीना को कोई यात्रा दस्तावेज या पासपोर्ट जारी करने से इनकार किया था। उन्होंने हसीना को ‘भगोड़ा आतंकवादी’ और ‘तानाशाह’ बताया था।

बांग्लादेश सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी कर चुकी है। भारत ने प्रत्यर्पण से जुड़े अनुरोध मिलने की पुष्टि की है लेकिन अब तक उन्हें बांग्लादेश को सौंपने पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इन अनुरोधों की तय प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है।

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भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर कोई समयसीमा देने से इनकार किया है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध की कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है। इसलिए उनकी वापसी की कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती।

ढाका में एक निजी थिंक टैंक की ओर से आयोजित चर्चा में त्रिवेदी ने कहा, “कोई भी आपको हसीना की वापसी की समयसीमा नहीं बता सकता।” उन्होंने कहा कि भारत सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि बांग्लादेश की ओर से हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भेजे गए अनुरोध पर एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार किया जा रहा है।