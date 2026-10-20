दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप राज्य के कुगोम्पो शहर में समुद्र तट पर तैर रही एक महिला पर शार्क ने हमला किया। इस हमले में महिला की मौत हो गई।

कुगोम्पो शहर के आसपास स्थित बफेलो सिटी नगर पालिका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि ओरिएंट बीच पर शार्क ने महिला पर हमला हुआ। नगरपालिका ने बताया कि ओरिएंट बीच और पास के ईस्टर्न बीच को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शार्क के हमले में जान गंवाने वाली महिला बुजुर्ग थी। वह एक समूह के साथ तैर रही थी। शार्क के हमले में उसे गंभीर चोटें आईं और लाइफगार्ड्स उन्हें बचाकर किनारे पर लेकर आए।

अन्य समुद्र तटों पर भी चेतावनी जारी की गई

नगरपालिका की तरफ से बताया गया है कि अन्य समुद्र तटों (बीच) पर भी चेतावनी जारी की गई है, और आम जनता से सतर्क रहने, सुरक्षा सलाह का पालन करने तथा संबंधित अधिकारियों के निर्देशों को मानने का आग्रह किया गया है।

यह भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रीका के डरबन में घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग, गर्भवती महिला समेत 11 की मौत