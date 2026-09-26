मध्य अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में शुक्रवार, 25 सितंबर को एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में देश की सैन्य न्याय व्यवस्था के दो वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। कांगो की सेना के मुताबिक, विमान में सवार सभी लोगों की इस हादसे में जान चली गई।

हादसा राजधानी किन्शासा से करीब दक्षिण-पश्चिम में स्थित केंजे (Kenge) शहर में हुआ। विमान पड़ोसी क्विलू प्रांत के किक्विट (Kikwit) से किन्शासा लौट रहा था। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद विमान ने केंजे शहर के ऊपर कई चक्कर लगाए और सुरक्षित उतरने की कोशिश की। लेकिन शहर में कोई रनवे नहीं होने के कारण विमान एक रिहायशी इलाके में जा गिरा।

दुर्घटना में सेना के कई अन्य सदस्यों ने भी गंवाई जान

कांगो की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल एफोमी एकेंगे ने बताया कि विमान हादसे के मृतकों में लेफ्टिनेंट जनरल मुतोंबो काटलायी तिएंदे और लेफ्टिनेंट जनरल बाकुमी लिकुलिया भी शामिल हैं। तिएंदे सैन्य अदालत के प्रमुख थे, जबकि लिकुलिया सशस्त्र बलों के ऑडिटर जनरल थे। उनके अलावा सैन्य प्रतिनिधिमंडल के कुछ अन्य सदस्य और विमान के चालक दल के लोग भी मारे गए।

विमान के संचालन को लेकर स्थानीय रिपोर्टों में Tracep कंपनी और Let L-410 विमान का नाम सामने आया है। हालांकि, विमान में सवार लोगों और मृतकों की संख्या को लेकर शुरुआती रिपोर्टों में अलग-अलग आंकड़े दिए गए। स्थानीय अधिकारियों ने पहले 13 लोगों की मौत की जानकारी दी थी। बाद में प्रांतीय प्रशासन ने मृतकों की संख्या 17 बताई। इनमें 13 सैन्यकर्मी और चार नागरिक बताए गए।

इसी वजह से अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में फिलहाल मृतकों की संख्या अलग-अलग बताई जा रही है। कई रिपोर्टों में 14 मौतों का आंकड़ा प्रमुखता से सामने आया है।

कांगो के अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है और दुर्घटना की वजह पता लगाने के लिए तकनीकी और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें जांच कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक, उस समय तक विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद नहीं हुआ था।

यह हादसा ऐसे समय हुआ है, जब कांगो पहले से ही गंभीर सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। देश की सेना खासकर पूर्वी हिस्से में कई हथियारबंद गुटों से लड़ रही है। इनमें रवांडा समर्थित M23 विद्रोही गुट भी शामिल है। पिछले साल से जारी संघर्ष के दौरान इस गुट ने पूर्वी कांगो के कई अहम शहरों पर कब्जा कर लिया है। इससे इलाके में सुरक्षा की स्थिति और खराब हुई है।

कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेदी ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। विमान दुर्घटना की असली वजह क्या थी, यह जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगा।

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देश में हवाई सफर को सुलभ एवं किफायती बनाने के लिए विमान सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। नए-नए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। मगर यात्रियों की सुरक्षा के मोर्चे पर माकूल व्यवस्था का अभाव आज भी साफ नजर आता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक