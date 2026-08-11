साउथ अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में रुस्टेनबर्ग के पास एक बंद पड़ी खदान में 14 अवैध खनिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि राज्य के एक सीनियर पुलिस अधिकारी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं

साउथ अफ्रीका में दशकों से छोटे-मोटे तौर पर चोरी और संगठित आपराधिक नेटवर्क के जरिए अवैध खनन की समस्या बनी हुई है। आमतौर पर बिना कागजात वाले खनिक उन खदानों में चले जाते हैं, जिन्हें कमर्शियल खनिकों ने छोड़ दिया होता है। ये इन बंद पड़ी खादानों से बची-खुची चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं।

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