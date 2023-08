पाकिस्तान के पंजाब के कई गिरजाघरों में तोड़फोड़, ईशनिंदा का आरोप लगाकर भीड़ ने किया उपद्रव

पंजाब पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर ने कहा कि वो प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

पाकिस्तान की कई चर्चों में तोड़फोड़। (फोटोः ANI)

