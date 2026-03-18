रमजान का महीना चल रहा है और शाम से ही सड़के गुलजार होने लगती हैं। इस बीच एक अनोखा मुस्लिम समुदाय भी है जो ना तो रोजे रखता है और ना ही नमाज पढ़ता है लेकिन बड़े ही प्यार से इफ्तारी की दावत देता है। सेनेगल का अनोखा मुस्लिम समुदाय ‘बाये फॉल’ के हज़ारों अनुयायी रमज़ान का रोजा खोलने के लिए इफ़्तार की दावत देते हैं। हालांकि वे खुद रोजा नहीं रख रहे थे। दूसरे मुसलमानों तरह ‘बाये फॉल’ समुदाय के लोग ज़्यादातर न तो नमाज पढ़ते हैं और न ही रोजा रखते हैं, जबकि ये दोनों ही काम इस्लाम के पांच स्तंभों में शामिल हैं।

सूफी संप्रदाय के हैं ‘बाये फॉल’ समुदाय के लोग

अपनी अनोखी वेशभूषा के लिए पहचाने जाने वाले ‘बाये फॉल’ समूह के सदस्य जटाएं (dreadlocks) रखते हैं। ये रंग-बिरंगे कपड़ों के पैचवर्क वाले परिधान पहनते हैं और कई ऐसी चीज़ें धारण करते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें कोई जादुई शक्ति है। सेनेगल में लगभग 95 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है। यह इस्लाम के ज़्यादातर अनुयायी चार सूफी संप्रदायों (मूरिद, तिदजान, लायेन या खाद्रे) में से किसी एक से जुड़े होते हैं। ये सभी संप्रदाय समाज में एक अहम भूमिका निभाते हैं।

हर साल रमजान के महीने में ‘बाये फॉल’ समुदाय (जो कि मूरिद संप्रदाय का ही एक हिस्सा है) सेनेगल में स्थित शहर ‘तूबा’ में उत्सवों का आयोजन करता है। तूबा ही इस समुदाय की राजधानी है और यहां इफ़्तार का खाना बांटा जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से हज़ारों लोग उमड़ पड़ते हैं।

100 साल पहले हुई थी ‘बायेफालिज़्म’ की शुरुआत

‘बायेफालिज़्म’ (Bayefallism) की शुरुआत 100 साल से भी पहले हुई थी। यह संप्रदाय ‘मामे शेख इब्राहिम फॉल’ (1855-1930) के जीवन और उनके द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों पर आधारित है। मामे शेख इब्राहिम फॉल को ‘लैंप फॉल’ (अंग्रेज़ी में Light Fall) के नाम से भी जाना जाता था। वे ‘मूरिद संप्रदाय’ के संस्थापक (शेख अहमदौ बाम्बा) के शुरुआती शिष्यों में से एक थे। ‘लैंप फॉल’ के ही वंशज ‘आबो फॉल’ ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि कड़ी मेहनत, निस्वार्थ भाव, बार-बार गॉड का नाम जपना और साथ ही आस्था रखने वाले लोगों को इफ़्तार का खाना खिलाना इस संप्रदाय की मूल बुनियादें हैं।

‘दूदू माने दिउफ़’ (जिन्होंने फॉल की जीवनी लिखी है) के अनुसार यह एक रहस्यमयी सूफी इस्लाम है, जिसमें किया गया हर काम और निभाया गया हर फर्ज़ अपने आप में एक आध्यात्मिक कार्य माना जाता है। अपनी स्थापना के बाद से बायफालवाद ने न केवल सेनेगल में बल्कि विदेशों में भी कई लोगों को आकर्षित किया है। फॉल ने अपना जीवन अपने आध्यात्मिक गुरु या मारबोट की सेवा में समर्पित कर दिया और अपने स्वयं के कल्याण की उपेक्षा की। उनके अनुयायी कहते हैं कि उन्होंने हर प्रकार के सुख का त्याग किया, कभी अपने बालों को संवारा नहीं और कभी अपने कपड़े नहीं बदले, जिन्हें वे नियमित रूप से कपड़े के टुकड़ों से सिला करते थे, इसीलिए उनके अनुयायियों के भी ऐसे ही ड्रेड्लॉक्स और पैचवर्क वाले वस्त्र देखने को मिलते हैं।

सेनेगल के बायफाल परिवार में जन्मे और पले-बढ़े एडम खादिम हाल ही में अपने धर्म का बेहतर ढंग से पालन करने के लिए सेनेगल चले गए। उन्होंने कहा कि यह काफी कठिन मार्ग है क्योंकि इसमें अधिकारों की तुलना में नैतिक दायित्व कहीं अधिक हैं। बाये फॉल बनने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे अपने मारबूत के प्रति निष्ठा की शपथ लेना और उनके निर्देशों का पालन करना शामिल है। व्यक्तियों को मारबूत के साथ आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेने के लिए सहमत होना पड़ता है।

(यह भी पढ़ें- इबादत, इंसानियत और ईद की दस्तक)

रमजान का आखिरी जुमा इस बात की गवाही देता है कि रमजान की एक महीने की इबादत के बाद ईद की खुशियां बस अब दहलीज पर खड़ी हैं। पढ़ें पूरी खबर