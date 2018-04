चीन में मोदी के लिए तगड़े सुरक्षा इंतजाम, होटल के सामने वाले दो दिन तक नहीं खोल पाएंगे खिड़कियां!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार(27अप्रैल) से चीन के दो दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। वे चीन के मध्य प्रांत हुबेई की राजधानी वुहान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दोनों देशों के बीच गतिरोध के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खास बात है कि इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं की बातचीत का कोई लिखित ब्योरा सार्वजनिक नहीं हुआ है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन और घोषणापपत्र भी नहीं सामने आएगा। इससे पता चलता है कि यह दौरा बहुत अनौपचारिक और निजी होने जा रहा।

उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर चीन में अभूतपूर्व इंतजाम हो रहे हैं। वुहान स्थित होटल के सामने स्थित घरों और अन्य प्रतिष्ठानों की खिड़कियों को अगले दो दिन तक बंद रखने का आदेश दिए गए हैं। दो दिन तक यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। चीन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में किसी तरह का चूक नहीं चाहती है।

The security presence outside PM Modi’s Wuhan hotel gets crowd of curious onlookers ahead of his arrival this evening. No detail too small for Chinese police: all the windows in the buildings opposite have been bolted shut and locals aren’t allowed to open windows for two days! pic.twitter.com/nuLJWXbbdf

— Ananth Krishnan (@ananthkrishnan) April 26, 2018