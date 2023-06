भारत की अध्यक्षता वाली SCO बैठक में हिस्सा लेंगे PAK PM शहबाज शरीफ

अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हामी भर दी है। पहले माना जा रहा था कि अध्यक्षता भारत के पास है, ऐसे में शायद शहबाज आने से मना कर जाएं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। (फाइल फोटो)

भारत द्वारा इस बार शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स (CHS) की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। पिछले साल ही ये तय हो गया था कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। उसी कड़ी में चार जुलाई वर्चुअल अंदाज में ये अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेने वाले हैं। पाक पीएम मीटिंग में होंगे शामिल अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हामी भर दी है। पहले माना जा रहा था कि अध्यक्षता भारत के पास है, ऐसे में शायद शहबाज आने से मना कर जाएं। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक जारी बयान में साफ कर दिया है कि पीएम शहबाज इस बैठक में वर्चुअल अंदाज में हिस्सा लेने वाले हैं। Also Read हिंसा का डर, बवाल का खतरा… फिर भी लिए बड़े-बड़े फैसले, क्रोनोलॉजी समझें तो UCC बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं! पीएम मोदी का क्या एजेंडा? जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की एससीईओ बैठक काफी अहम रहने वाली है। पीएम मोदी के कहने पर बैठक की थीम SECURE रखी गई है। यहां पर S का मतलब सिक्योरिटी, E का मतलब इकोनॉमी और ट्रेड, C का मतलब कनेक्टिविटी, U का मतलब यूटिलिटी, R का मतलब संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, और E से इनवायरमेंट। पिछली बैठक में क्या हुआ? पीएम मोदी की पिछली एससीईओ बैठक की बात करें तो तब शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि एससीओ सदस्य देशों को ट्रांजिट और कनेक्टिविटी में सुधार के अधिकार देने चाहिए। पीएम मोदी का इशारा स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की ओर था, जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एससीओ नेताओं के सत्र में मौजूद थे। सम्मेलन में पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई थी। अब एक बार ये अहम बैठक होने जा रही है जिसमें चीन से लेकर कई दूसरे देश के नेता शामिल होंगे।

