सीरियाई शरणार्थी की बेदर्दी से पिटाई पर भड़के दिग्गज क्रिकेटर, वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख हर कोई नाराजगी जताएगा। इस वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी शेन वार्न ने भी इस पर नाराजगी जताई है। यह वीडियो इंग्लैंड के हडर्सफील्ड में स्थित एक स्कूल का है। आलमंड कम्यूनिटी स्कूल के एक 15 साल के शरणार्थी लड़के को स्कूल के ही दूसरे छात्रों ने जमकर पीटा। इस पर शेन वार्न ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस पर कड़ी कार्यवाई होनी चाहिए। स्कूल तो बच्चों के लिए सबसे सेफ जगह होती है।

डेली मेल की खबर के मुताबिक, वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, 15 साल का रेफ्यूजी लड़का जमाल स्कूल के ही कॉरीडोर में है। जहां दूसरे छात्र अचानक आकर जमाल को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटने लगते हैं। इतना ही पीटने वाले छात्र जमाल के मुंह पर पानी गिराते हुए कहते हैं कि ‘हम तुम्हें डुबाकर मार देंगे’। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

Absolutely disgusting. Do something about this urgently. School should be a safe place away from home for all boys and girls !! https://t.co/6ysJxHBI0g

— Shane Warne (@ShaneWarne) November 28, 2018