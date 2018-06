एक सउदी अरब टीवी प्रस्‍तोता को उसके पहनावे के चलते सऊदी अरब में लोगों के गुस्‍से का शिकार होना पड़ रहा है। महिला रिपोर्टर ने एक ढीला हिजाब और थोड़ा खुला गाउन पहना था जिससे उनकी पतलून और ब्‍लाउज दिख गया। इसी को लेकर सोशल मीडिया का एक हिस्‍सा उन्‍हें यहां महिलाओं के लिए निर्धारित पहनावों के नियमों के उल्‍लंघन का दोषी बता रहा है। सऊदी अधिकारियों ने दुबई स्थित अल आन टीवी में काम करने वाली शिरीन अल-रिफाई के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। विवाद की शुरुआत होते ही शिरीन ने देश छोड़ दिया है।

जिस क्लिप पर विवाद हो रहा है, उसे महिलाओं पर दशकों पुराने ड्राइविंग बैन को हटाने के फैसले पर रिपोर्टिंग के समय शूट किया गया था। समाचार एजंसी एएफपी के अनुसार, शिरीन पर ”असभ्‍य कपड़े” पहनकर ”नियमों और गाइडलाइंस का उल्लंघन” करने का आरोप लगा है।

#Saudi General Authority for Audiovisual Media investigates anchor Shereen Rifai “for violating regulations and instructions” by “wearing indecent clothing” during a report she present on ending the ban on women driving in #SaudiArabia according to Okaz newspaper pic.twitter.com/3PDvRwVe2q

— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) June 26, 2018