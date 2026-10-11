सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रॉयटर्स ने सऊदी अरब के जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से यह जानकारी दी है। इस सप्ताह एयरपोर्ट पर यह तीसरा हमला बताया जा रहा है।

ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसे सऊदी अरब के खिलाफ उनके अभियान में बड़ी बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा रहा है। हमले में मरने वालों में चार सऊदी नागरिक, दो बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का एक-एक नागरिक शामिल है।

रॉयटर्स के मुताबिक, हमले से पहले कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी। सऊदी अरब के खतरे से आगाह करने वाले सिस्टम ने भी अलर्ट नहीं भेजा। इससे पहले इसी सप्ताह एयरपोर्ट पर हुए दो हमलों में चार लोगों की मौत हो चुकी थी। इन हमलों में रनवे पर खड़े सऊदी यात्री विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा था।

हमले के बाद अस्पतालों में घायलों की संख्या तेजी से बढ़ गई। घायलों को एंबुलेंस और हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, कई घायलों की हालत गंभीर है। करीब 80 लाख की आबादी वाले रियाद के एयरपोर्ट पर परिचालन रोक दिया गया। यहां आने वाली उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया या उन्हें रद्द कर दिया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस के बाहर पूछा गया कि क्या अमेरिका हूतियों के खिलाफ सऊदी अरब के हमलों में शामिल होगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि हो सकता है। हम इस पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द फैसला करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सऊदी अरब पर हालिया हमलों की कड़ी निंदा की। वहीं, सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इस हमले को “आतंकवादी कृत्य” करार देते हुए कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सऊदी अरब की हवाई सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। सऊदी अरब यमन की सरकार के समर्थन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई अभियान चला रहा है। यमन सरकार ने सोमवार को जमीनी सैन्य अभियान शुरू किया था। वहीं, रियाद में जल्द ही ऊर्जा और निवेश से जुड़े बड़े सम्मेलन आयोजित होने वाले हैं। आयोजकों ने शनिवार को कहा कि इन कार्यक्रमों को तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा।

सऊदी अरब के सामान्य नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा कि किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई और 309 अन्य घायल हो गए। प्राधिकरण के मुताबिक, सभी घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

एयरपोर्ट पर धमाका, छत का हिस्सा गिरा

रॉयटर्स से बातचीत में एयरपोर्ट पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने पहले धमाका देखा और फिर अंदर कई लोगों को जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा पाया। हमले में घायल एक यात्री ने बताया कि बाहर आसमान में कोई चीज उड़ती हुई दिखाई दी, जिसके बाद प्रस्थान द्वार के पास छत का एक हिस्सा नीचे गिर गया। रॉयटर्स ने एयरपोर्ट पर एंबुलेंस की मौजूदगी वाला वीडियो भी सत्यापित किया है।

हूती मीडिया कार्यालय के प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि संगठन ने रियाद के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बंद करा दिया है। हूतियों ने एयरलाइंस से सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र से दूर रहने को भी कहा है। उन्होंने इस क्षेत्र को सैन्य अभियानों का इलाका बताया है।

ट्रंप बोले- अमेरिका तेजी से फैसला करेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी टीम को हमले की जानकारी अभी-अभी मिली है। उन्होंने कहा कि हम बहुत तेजी से कार्रवाई करते हैं। ट्रंप ने सऊदी अरब पर हुए हमले को भी बेहद खराब घटना बताया। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि वह हमलों से अवगत है और अमेरिकी नागरिकों को एयरपोर्ट तथा उसके आसपास के इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। अन्य पश्चिमी देशों के दूतावासों ने भी इसी तरह की सलाह जारी की है।

युद्ध अपराध

सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने यात्री टर्मिनल पर हमले को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत युद्ध अपराध बताया। उन्होंने कहा कि गठबंधन अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप जवाबी कार्रवाई करेगा। गठबंधन ने यह भी दावा किया कि उसने सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र में एक ड्रोन को नष्ट किया और रियाद के दक्षिण-पूर्व में स्थित अल-खर्ज के पास हूतियों की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक लिया। इसके अलावा, गठबंधन के मुताबिक, दम्माम के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक प्रक्षेप्य गिरा।

सऊदी अरब ने यमन के गृहयुद्ध में किया था हस्तक्षेप

सऊदी अरब ने 2015 में यमन के गृहयुद्ध में हस्तक्षेप किया था। उसने अरब देशों के गठबंधन का नेतृत्व करते हुए हूतियों को राजधानी सना से बाहर निकालने की कोशिश की थी। हूतियों ने इससे एक साल पहले सना पर कब्जा कर लिया था।

यह युद्ध बड़े पैमाने पर तबाही, भुखमरी और मानवीय संकट का कारण बना। संघर्ष और अकाल के चलते लाखों लोग प्रभावित हुए और सैकड़ों हजार लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया। वर्ष 2022 में रियाद और हूतियों के बीच हुए समझौते से लड़ाई काफी हद तक थम गई थी।

रॉयटर्स के मुताबिक, गर्मियों के दौरान युद्धविराम टूट गया था। इसके बाद हूतियों ने तेजी से आगे बढ़ते हुए सरकार समर्थक बलों से लाल सागर के अहम समुद्री मार्ग बाब-अल-मंदेब पर कब्जा कर लिया।इस इलाके को दोबारा अपने नियंत्रण में लेने के लिए यमन की सरकार ने इस सप्ताह सैन्य अभियान शुरू किया। हालांकि, इस अभियान में अब तक धीमी प्रगति हुई है। वहीं, हूतियों ने देश के तीसरे सबसे बड़े शहर ताइज़ की घेराबंदी कर दी है।

सऊदी अरब और यमन की सरकार का दावा है कि हूतियों के कब्जे वाले इलाकों में सैकड़ों हवाई हमले किए गए हैं। दूसरी ओर, हूतियों का कहना है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिकों की मौत हुई है।

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