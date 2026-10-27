सऊदी अरब ने यमन के हूती विद्रोहियों को सीजफायर करने और देश पर हमले रोकने के लिए एक बिलियन डॉलर की आर्थिक पैकेज का ऑफर दिया गया है। ईरान की मध्यस्थता वाली एक डील के ज़रिए ये ऑफर दिया गया। इजरायली अखबार इजराइल हायोम की रिपोर्ट में गल्फ डिप्लोमैटिक सोर्स का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस प्रस्ताव का मकसद सऊदी इंफ़्रास्ट्रक्चर पर हूती हमलों को पूरी तरह से रोकना है।

खबर है कि इस डील पर सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान के ईरान के एक सरप्राइज़ विज़िट के दौरान चर्चा हुई थी। इसमें ईरान ने एक रीजनल डिप्लोमैटिक मीडिएटर के तौर पर काम करने का ऑफर दिया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सऊदी रक्षा मंत्री 1 बिलियन डॉलर को एक हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ़्ट में खुद लेकर आए थे, जिससे वे तेहरान पहुंचे थे।

सऊदी विदेश मंत्रालय का बयान

एक आधिकारिक बयान में सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा, “डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान और मक्का जॉइंट डिफेंस अलायंस के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का तेहरान दौरा, मौजूदा संकट में पार्टियों के बीच तनाव कम करने, बातचीत और डिप्लोमैटिक समाधानों को बढ़ावा देने और कतर और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान द्वारा की जा रही मध्यस्थता की कोशिशों का समर्थन करने के लिए अलायंस की चल रही कोशिशों का हिस्सा है।”

यह मीटिंग मक्का डिफेंस पैक्ट से सऊदी अरब के सहयोगियों ने आयोजित की थी। चर्चा में हिस्सा लेने वालों में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन शामिल हैं।

मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के बावजूद (जो किसी हमले पर कलेक्टिव मिलिट्री मदद को ज़रूरी बनाता है) पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही पूरी तरह से सपोर्ट देने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने एक्टिव कॉम्बैट या रिइंफोर्समेंट फोर्स के बजाय मिलिट्री सलाहकारों तक ही अपनी प्रतिक्रिया सीमित रखी है।

इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसेन रेज़ाई और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां मौजूद थे।

सऊदी अरब के एयरपोर्ट और तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हूती हमलों ने देश को बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका दिया है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में टैंकरों पर ईरान के हमले ने मिडिल ईस्ट के तेल एक्सपोर्ट को बुरी तरह रोक दिया है। हूती हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट को भी कई दिनों तक बंद करना पड़ा और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को टालना पड़ा।

1 बिलियन डॉलर की मदद क्यों?

अखबार से बात करने वाले एक सऊदी अधिकारी ने कहा कि हूतियों के साथ लड़ाई कुछ हद तक तीन साल पहले हुए एग्रीमेंट को लागू करने में नाकामी की वजह से है। प्रस्तावित एग्रीमेंट के तहत, सऊदी अरब शांति समझौता पक्का करने में मदद के लिए हूतियों को सीधे फाइनेंशियल मदद देने पर सहमत हुआ। इस फंडिंग का मकसद हूती-कंट्रोल्ड इलाकों में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाना और पब्लिक सेक्टर की सैलरी देना था।

बदले में हूतियों को सीज़फ़ायर बनाए रखना था और सऊदी अरब पर हमला करना बंद करना था। हूतियों ने यह कहकर अपने हमलों को सही ठहराया है कि सऊदी अपने एग्रीमेंट से पीछे हट गया। ईरान ने ऐसा करने में उनकी मदद की है।

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सऊदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को बताया कि दम्माम में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हमला हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में एक भारतीय नागरिक है। इसके अलावा इस हमले में 8 लोगों के घायल होने की जानकारी है। घायलों में भी दो भारतीय शामिल हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पढ़ें पूरी खबर