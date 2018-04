सऊदी अरबः तख्तापलट की आशंका, रॉयल पैलेस के पास गोलीबारी; सुरक्षाबलों ने मार गिराया ड्रोन

सऊदी अरब में शनिवार (21 अप्रैल) शाम को भारी गोलीबारी हुई। राजधानी रियाद स्थित रॉयल पैलेस के सुरक्षा घेरे में ड्रोन घुस गया था। इलाके में इसके बाद अफरा-तफरी का माहौल हो गया। मामले की जानकारी पर सुरक्षाबलों ने ड्रोन को मार गिराया। घटनास्थल के पास में ही सऊदी के किंग का महल भी था। गोलीबारी के दौरान कुछ लोगों ने घटना की रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स के जरिए सामने आए हैं। हालांकि, अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस गोलीबारी में कितने लोग शामिल थे, जबकि कुछ लोगों ने इस हमले के बाद तख्तापलट होने की आशंका जताई है।

उधर, पुलिस का कहना है कि संदिग्ध ड्रोन के कारण राजनीतिक अशांति का भय उत्पन्न हो गया था। सऊदी अरब के सुरक्षाबलों ने उस ड्रोन को उसे मौके पर ही ध्वस्त कर दिया था।

— The Intel Crab (@IntelCrab) April 21, 2018

INCREDIBLY heavy gunfire now in #Riyadh . pic.twitter.com/J4X35HMLLX

स्थानीय न्यूज एजेंसी ‘एसपीए’ के अनुसार, गोलीबारी शाम सात बजकर 50 मिनट के आसपास हुई थी। फिलहाल मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया गया कि गोलीबारी के दौरान सऊदी के किंग सलमान रॉयल पैलेस में नहीं थे। वह रियाद के दिरिया गए हुए थे।

Heavy gunfire, explosions reported from vicinity of royal palace in Riyadh

Read: https://t.co/yttgsFxO6c pic.twitter.com/vagVVa4cjc

— Press TV (@PressTV) April 21, 2018