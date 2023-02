Russia Ukraine War: एक दिन अपने ही लोगों के हाथों मारे जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा

वाशिंगटन पोस्ट ने हाल ही में कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी उनसे लगातार निराश हो रहे हैं। क्योंकि युद्ध के मैदान के वीडियो में उनके सैनिकों को शिकायत करते और रोते हुए दिखाया गया है।

Ukraine President Volodymyr Zelensky (Photo- Indian Express)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दिन अपने ही करीबी लोगों के हाथों मारे जाएंगे। एक साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने यह सनसनीखेज दावा किया है। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन अपने ही इनर सर्किल द्वारा कत्ल कर दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रूस-यूक्रेन युद्ध की सालगिरह पर ईयर नाम से जारी यूक्रेनी डॉक्युमेंट्री में जेलेंस्की ने यह बड़ा दावा किया है। वलोडिमिर जेलेंस्की का यह बयान दुनिया भर में चर्चा में रही उन रिपोर्टों के बीच आई है जिनमें रूस- यूक्रेन युद्ध के कारण व्लादिमीर पुतिन के करीबियों में निराशा का जिक्र किया गया है।

